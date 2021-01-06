В здании Капитолия из-за стрельбы пострадала женщина

В ходе протестов в здании Капитолия в США пострадал человек. По информации источника телеканала PBS, женщина была ранена в грудь. Стрелял предположительно один из протестующих, добавил источник. На трансляции из Капитолия, которую ведут американские телеканалы, заснята пострадавшая, ей оказывают помощь.

«News Hour может сообщить от источника, что мы считаем заслуживающим доверия сообщение, что кто-то получил ранение в грудь в здании Капитолия. Это не был офицер в форме, так что мы можем предполагать, что это был протестующий, но мы (точно) не знаем»,— сказала ведущая программы News Hour (цитата по «РИА Новости»).

The Guardian передает, что пострадавшая женщина находится в критическом состоянии. Издание подтверждает, что ей выстрелили в грудь.

Напомним, сторонники действующего президента США Дональда Трампа, требующие пересмотра итогов президентских выборов, прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне. На фоне протестов сенаторы прервали заседание. Позже протестующие ворвались в зал Сената, а один из них занял место спикера. Палата представителей США также прервала заседание из-за протестов.