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25 мая в США начались протесты из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский повалил его и давил ему коленом на шею почти 9 минут, пока тот не умер от удушья. Протесты на расовой почве, в ряде случаев перешедшие в погромы, охватили многие штаты США. Были задержаны тысячи человек. В десятках городов был введен комендантский час. Президент США Дональд Трамп объявил о реформе полиции. По всему миру началась кампания по сносу и осквернению памятников деятелям истории, имевшим отношение к рабовладению. Последние новости и все самое важное о беспорядках в США — в теме “Ъ”.