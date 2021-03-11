Присяжные имеют значение

В США начался самый громкий судебный процесс последнего времени — рассмотрение дела о вероятном убийстве полицейским Дереком Шовином афроамериканца Джорджа Флойда. Подготовка к рассмотрению дела по существу, намеченному на конец марта, столкнулась с проблемой набора присяжных. В стране сложно найти человека, который бы не слышал о прогремевшем на весь мир в мае 2020 года убийстве, не знал бы о последовавших акциях протеста и не имел бы своего мнения по этому вопросу.

«Это несправедливо, ведь мы все люди, не так ли?» — эта фраза женщины-кандидата в присяжные стоила ей места в коллегии, поскольку адвокат Дерека Шовина Эрик Нельсон счел ее необъективной. Господин Нельсон сообщил суду, что, заполняя опросник для потенциальных присяжных, женщина к тому же написала, что хочет участвовать в процессе, чтобы «выразить мнение по поводу несправедливой смерти Джорджа Флойда». Несмотря на то что она изъявила готовность поменять мнение в случае предоставления убедительных доказательств, Эрик Нельсон воспользовался правом заявить 15 кандидатам отвод без всякой причины и отстранил ее от участия в деле.

Первым присяжным стал белый мужчина, химик по профессии, который заявил, что мыслит аналитически, опирается на факты и с видеозаписью, на которой запечатлена смерть Джорджа Флойда, незнаком, видел только фотографию. Движение «Жизни черных имеют значение» (Black Lives Matter) он поддерживает, однако одноименную общественную организацию — нет. Также скептически он относится к движению «Синие жизни имеют значение», защищающему права полицейских, поскольку считает, что все жизни значимы одинаково. «Опираться буду на услышанное в суде»,— пообещал он участникам процесса.

Вторым присяжным стала женщина, чей дядя служит в полиции. Она пообещала, что этот факт не скажется на ее объективности. К Дереку Шовину, которого видела на видео с места происшествия, относится отрицательно, однако лично его не знает и отношение к нему готова поменять. «Это видео просто очень расстраивает. Никто не хочет видеть, как умирает человек, по своей вине или по чьей-либо еще»,— пояснила она. Третий присяжный (аудитор) также пообещал быть беспристрастным.

Джорджа Флойда представляла сестра Бриджетт — она заявила, что вся семья радуется началу процесса и молится за осуществление правосудия. Дерек Шовин, отпущенный на свободу под залог в $1 млн, прибыл самостоятельно: он сидел молча и делал пометки в дневнике.

Его обвиняют в умышленном убийстве второй степени (без отягчающих обстоятельств) и непредумышленном убийстве. Рассматривается также вопрос о том, чтобы выдвинуть и обвинение в убийстве третьей степени (по законодательству штата Миннесота таковым считается грубое неуважение к человеческой жизни, по неосторожности повлекшее смерть). Чтобы доказать убийство второй степени, прокурорам необходимо будет убедить присяжных, что Дерек Шовин совершил нападение на Джорджа Флойда, что стало значительным фактором в наступлении его смерти. Для убийства третьей степени необходимо лишь доказать, что полицейский продемонстрировал грубое безразличие к человеческой жизни.

Ожидается, что рассмотрение по существу начнется в конце марта. Трое бывших коллег господина Шовина в нынешнем процессе не участвуют: рассмотрение дела об их вероятном соучастии начнется в августе.

Судья Питер Кейхилл, рассмотрев несколько ходатайств, обрисовал ход будущего процесса. Присяжным, например, расскажут, что господин Шовин перестал работать в полиции, однако не будут говорить, что его уволили. Также не будет озвучен тот факт, что власти города предлагали семье Джорджа Флойда решить вопрос путем досудебного соглашения. Оба факта подразумевают вину подсудимого. Кроме того, судья позволил участвовать в процессе свидетелю: женщина-пожарный (она зафиксирована в видеоролике) призывала господина Шовина проверить пульс господина Флойда. Ей, однако, не дадут публично рассуждать на тему, можно ли было его спасти в случае вмешательства.

Само здание суда также было готово к началу процесса: вокруг него установили заграждения с колючей проволокой. Пока протесты мирные: люди приходят к суду с табличками вроде «Требуем правосудия для Джорджа Флойда» и «Требуем осуждения полицейских-убийц».

Алексей Наумов