Он не давал ему дышать

В середине марта начался судебный процесс над Дереком Шовином, который в прошлом году из среднестатистического американского полицейского стал одним из самых известных и, пожалуй, самым ненавидимым человеком в США. Обвинение считает, что именно Шовин виновен в смерти Джорджа Флойда, которая спровоцировала массовые беспорядки под лозунгом «Жизни черных имеют значение» (Black Lives Matter).

До июня прошлого года биография Дерека Шовина (он носит такую же фамилию, что и полумифический солдат наполеоновской армии Николя Шовин, благодаря которому появился термин «шовинизм») была не слишком примечательной для американского полицейского. Но потом все изменилось. Теперь он самый известный полицейский, убивший самого известного в мире (после, пожалуй, Мартина Лютера Кинга, Барака Обамы и О. Джей Симпсона) чернокожего американца. Который в итоге тоже прославился только посмертно.

Дерек Шовин 9 минут и 29 секунд удерживал, прижимая коленом, шею Джорджа Флойда, после чего тот умер. Все это время он повторял фразу: «Я не могу дышать». Даже сейчас, когда всему миру известно о том, что за годы службы на Дерека Шовина 18 раз подавали жалобы, и что он минимум трижды стрелял в подозреваемых, его жизнь не становится ни более зловещей, ни более яркой.

Лицо в толпе

Дерек Шовин родился в 1976 году в городе Окдейл (штат Миннесота) — пригороде агломерации Миннеаполис—Сент-Пол. Его отец был бухгалтером и аудитором, мать — домохозяйкой. Семья жила довольно скромно, хотя их дом находился в благополучном пригороде. Когда Дереку было семь лет, его родители развелись.

Про его школьные годы известно мало: он сменил несколько школ, а одноклассники почти ничего не могут вспомнить о Дереке, кроме того, что он был тихим, незаметным мальчиком, который ни с кем не сходился близко.

«Мне не кажется, что он был изгоем или кем-то подобным. Скорее он был просто лицом в толпе»,— вспоминает теперь один из его одноклассников.





В подростковом возрасте Дерек учился в старшей школе Park High School в пригороде Сент-Пола, но не окончил ее. Однако он сдал экзамен GED — аналог аттестата об окончании школы, необходимый для поступления в университет или колледж,— и впоследствии изучал основы правоохранительной деятельности в общественном колледже.

До поступления в полицию Дерек Шовин сменил несколько работ: он был поваром в McDonald’s и в одном местном ресторанчике, а также подрабатывал охранником в ночном клубе. Знавшие его говорили, что Шовин обычно «вел себя приветливо», но иногда «реагировал чрезмерно остро и быстро срывался», особенно если посетитель был пьян или находился под воздействием наркотиков.

Граффити, изображающее Джорджа Флойда, Кения Фото: Baz Ratner / Reuters

Бывшая владелица одного из клубов, где он работал, говорила, что он был более агрессивен на мероприятиях, устраиваемых чернокожими, а несколько раз ей пришлось сделать Шовину выговор за применение перцового баллончика или приемов удушения (один из таких он позже применил в отношении Флойда). «Так положено по протоколу»,— отвечал ей Шовин.

Дерек Шовин и Джордж Флойд встретились только один раз. Тем не менее известно, что в одном из клубов они оба работали охранниками, только в разные смены.

Шовин жил в преимущественно белом пригороде Миннеаполиса. Он был дважды женат. О первом его браке известно очень мало, упоминается только, что он остался с двумя детьми. Его вторая жена Келли Сюн — происходит из народности хмонг и в детстве вместе с семьей бежала из Лаоса в США — работает риэлтором и фотографом, а на досуге участвует в конкурсах красоты и помогает в приютах для собак.

Бывшая жена Дерека Келли Сюн подала на развод за день до его ареста Фото: Shutterstock / Fotodom

Келли восторженно отзывалась о Дереке. В интервью, которое она дала газете St. Paul Pioneer Press за несколько лет до истории с Джорджем Флойдом, она не нашла у мужа ни одного изъяна. «Под всей этой униформой он на самом деле мягкий. Он все еще открывает мне дверь, все еще подает мне пальто. После развода у меня были пункты, которым должен соответствовать человек, с которым я бы вступила в отношения, и он соответствовал им всем»,— говорила она. Вскоре после убийства Джорджа Флойда и за день до ареста Шовина его жена подала на развод.

Отталкивающий и незаметный

C 1996 по 2000 год Дерек Шовин служил в военной полиции — в городе Рочестер в Миннесоте, а потом и в Германии, в баварском городке Хоэнфельс. Как и в случае со школой, тогдашние сослуживцы мало что могут сказать о Шовине — по их словам, он был аккуратным, подтянутым полицейским, который редко выпивал, много занимался и «не был ни особо выдающимся, ни проблемным».

По окончании службы Дерек Шовин вернулся в Миннеаполис и поступил на работу в полицейское управление. Там он прослужил около 18 лет. Большую часть службы Шовин провел в 3-м полицейском участке Миннеаполиса. Как говорит Эбигейл Керра из Комиссии по контролю поведения полиции Миннеаполиса, на работу полицейских из этого участка особенно часто поступали жалобы на грубые и агрессивные действия в отношении подозреваемых, особенно если те принадлежали к этническим меньшинствам или низам общества.

Слова Флойда «Я не могу дышать» стали основным лозунгом движения Black Lives Matter и девизом акций протеста против жестокости полиции на почве расовой ненависти Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

Сослуживцы считали Дерека молчаливым и довольно жестким трудоголиком, у которого почти не было друзей. Он предпочитал держать дистанцию и не ходил на вечеринки. Как отметила одна из коллег Шовина, иногда он казался слишком заносчивым и «не был парнем, который всем нравился и с которым все хотели работать». «Меня отталкивало в нем отсутствие каких бы то ни было коммуникативных навыков. Вы никогда бы не заметили, что он находится тут же»,— рассказывает другой коллега.

Кто-то из его сослуживцев в беседе с корреспондентом The New Times выразился ярче: Шовин делал свою работу так, как будто играл роль — роль «Грязного Гарри», который всегда начеку в поиске плохих парней.

В то же время Шовина ценили как ответственного и трудолюбивого полицейского, готового брать на себя самые трудные ночные смены. По словам сослуживцев, с самого начала работы он горел энтузиазмом и вел себя так, как будто продолжал служить в военной полиции. Например, в отличие от других полицейских, не переодевался в гражданское по окончании своей смены, всегда был подтянут. Несколько раз он получал благодарственные письма от женщин, вызывавших полицию с жалобами на домашнее насилие.

За время службы Шовин получил две Похвальные медали — за преследование вооруженного подозреваемого и арест члена банды, также вооруженного. Кроме того, он был награжден двумя медалями за отвагу — в обоих случаях это были перестрелки. В одной из них Шовин ранил человека, которого обвиняли в домашнем насилии.

В другой раз Шовин был одним из шести полицейских, участвовавших в задержании Уэйна Рейеса. В полицию поступил звонок о том, что Рейес напал с ножом на двух человек, он убегал от полиции, а когда его попытались задержать, вытащил обрез. В результате Рейес был застрелен полицейскими, а те получили за этот эпизод награды. Шовин еще как минимум один раз стрелял в задерживаемого при попытке к бегству — в этом случае его действия также были признаны оправданными.

«Грязный Гарри» 3-го участка

За 19 лет службы в полиции у Дерека Шовина было 18 взысканий, по двум из которых он получил выговор Фото: Hennepin County Sheriff's Office / Reuters

Список жалоб, поданных на Шовина, тоже крайне обширен: за 19 лет службы их было 18 (по другим данным — даже 22, но все же именно 18 являются распространенной версией), притом лишь 2 из них имели последствия — по ним Шовину были вынесены дисциплинарные взыскания. Как говорят люди, хорошо знакомые с работой полиции, это довольно много — обычно на полицейских подают пару жалоб за десять лет работы.

Вот одна из историй, за которую на Шовина подали жалобу: в 2013 году четверо подростков ехали на игру Nerf Gun Assassin — ее участники стреляют друг в друга из игрушечных бластеров Nerf. По пути туда один из подростков выстрелил из окна дротиком, после чего к ним подъехали полицейские, наставили на них оружие и с руганью отобрали бластеры.

Один из полицейских кричал: «Большинству из вас исполнится 18 к концу года — а значит, вы будете достаточно большими мальчиками для тюрьмы». Это был Дерек Шовин.

Еще одну жалобу в 2007 году подала Мелисса Бортон. По ее словам, полицейские остановили ее, когда она с ребенком ехала из магазина и немного превысила разрешенную скорость. Шовин с напарником молча открыли дверь ее машины, вытащили Мелиссу и пересадили в салон полицейского автомобиля. Задержанной сказали, что ее автомобиль по описаниям похож на машину, замешанную в каком-то преступлении, а через 15 минут отпустили без объяснения причин.

Это одна из жалоб, по которой Шовину в итоге было вынесено взыскание. Однако в большинстве случаев после внутреннего расследования жалобы оставались без последствий для полицейского.

Дерек Шовин был арестован 29 мая прошлого года — через четыре дня после гибели Джорджа Флойда. Чуть ранее он был уволен из полиции. Ему было предъявлено обвинение в убийстве — Шовин несколько месяцев провел в заключении, а в октябре был выпущен под залог.

Дереку Шовину грозит до 40 лет тюрьмы без права на условно-досрочное освобождение. Решение о его виновности или невиновности примет коллегия присяжных Фото: Court TV / AP

Несколько фондов и ассоциаций в поддержку полиции наняли для его защиты десяток полицейских и выделили на это $1 млн.

В марте начался процесс по его делу — как пишут американские СМИ, по законам штата Миннесота Шовину грозит от 10 до 40 лет лишения свободы в зависимости от трактовки этих законов судьей.

В самом начале процесса адвокат Шовина отвел несколько присяжных, которые должны были судить его, сочтя их заранее предубежденными и поэтому необъективными. Адвокат также уже заявил, что в этом судебном процессе «дело не в расе». И, видимо, в дальнейшем он собирается строить защиту, основываясь на идее, что Дерек Шовин не самый ужасный человек в США, а вполне среднестатистический полицейский. А те 9 минут 29 секунд не более чем случайность, учитывая образ жизни и историю наркозависимости жертвы.

Яна Рождественская