Жизни черных имеют повторение

В американском штате Миннесота — месте гибели Джорджа Флойда и месте рождения общенационального протестного движения под лозунгом «Жизни черных имеют значение» — произошел новый инцидент, привлекший внимание всей страны: полицейский снова застрелил чернокожего. Как и в прошлый раз, гибель мужчины привела к вспышке насилия.

Мать 20-летнего Донте Райта, жителя города Бруклин-Сентер, сообщила журналистам, что незадолго до смерти сын ей позвонил. Это произошло в тот самый момент, когда его остановил полицейский. Женщина пояснила, что семейная машина была отдана в пользование сыну недавно, и потому она попросила передать трубку полицейскому, чтобы продиктовать информацию о страховке автомобиля: «Но я услышала, что сотрудник полиции подошел к окну и сказал: "Положите телефон и выйдите из машины"». Затем, как сообщила Кэти Райт, ее сын положил телефон (или уронил его), началась борьба, полицейский приказал ее сыну остановиться — на этом моменте связь оборвалась. «Я перезвонила через минуту, ответила его девушка, которая ехала вместе с ним. Она сказала, что в него стреляли»,— заявила женщина.

Родственники и друзья Донте Райта Фото: Christian Monterrosa / AP

Представители полиции добавили деталей: по словам шефа местного полицейского участка, один из его подчиненных остановил Донте Райта за некое нарушение правил дорожного движения и попросил его выйти из машины — тот подчинился. Узнав, что на арест мужчины выдан ордер, офицер попытался его задержать, однако тот прыгнул за руль — в этот момент полицейский выстрелил.

Машина с господином Райтом за рулем, тем не менее, проехала еще несколько улиц, а затем врезалась в другой автомобиль.

Прибывшие на место полицейские и медики констатировали смерть мужчины. Власти не сообщили подробностей ДТП, однако известно: пассажиры в автомобиле, в который врезалась машина Донте Райта, не пострадали.

Волна народного гнева не заставила себя ждать, тем более что в десятке километров от места гибели чернокожего мужчины проходит суд над полицейским Дереком Шовином, обвиняемым в убийстве другого афроамериканца — Джорджа Флойда, чья смерть в мае 2020 года породила масштабное протестное движение под лозунгом «Жизни черных имеют значение».

Нынешние протесты начались довольно стандартно, с акции памяти на месте гибели Донте Райта. Мать мужчины тоже пришла туда и попросила собравшихся не буйствовать: «Мы хотим лишь правосудия для Донте. Мы не хотим фокусироваться на всем этом насилии». Ее мольбам не вняли, поскольку продолжились протесты тоже стандартно — погромами и грабежами.

По данным властей, буйствующая толпа вломилась в крупный торговый центр и разгромила примерно два десятка магазинов.

К вечеру люди стали подтягиваться к местному полицейскому участку, и тут же здание было оцеплено по периметру полицейскими в полном боевом снаряжении с дубинками в руках. Собравшиеся скандировали лозунги «Без правосудия не будет мира!» и «Не стреляйте», хотя сами то и дело стреляли в воздух и бросали в полицейских все, что попадалось под руку. Сообщалось даже о выстрелах во входную дверь участка. Протестующие сжимали кольцо вокруг полицейских — те не реагировали, лишь сообщали с помощью громкоговорителей о незаконности собрания и требовали от людей разойтись. В итоге ближе к полуночи власти все же применили слезоточивый газ, рассеявший толпу и достигший близлежащих домов.

Власти штата задействовали Национальную гвардию, в городе ввели комендантский час — было запрещено выходить из дома до шести утра понедельника. На весь день закрылись школы. В соседнем Миннеаполисе полицейские силы мобилизованы для предотвращения новых погромов.

Губернатор штата Тим Уолз сообщил в Twitter, что вместе с супругой «молится за семью Донте Райта, а весь штат скорбит о жизни еще одного черного мужчины, отнятой правоохранителями». Следователи выясняют обстоятельства происшедшего.

Алексей Наумов