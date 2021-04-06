Прокурор считал секунды, адвокат — килограммы

В США уже неделю продолжается один из самых резонансных судебных процессов последнего времени: в городе Миннеаполисе судят полицейского Дерека Шовина по обвинению в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Присяжные не только услышали показания сторон, но и ознакомились с доселе неизвестными кадрами.

«Господин Дерек Шовин запятнал честь полицейского, применив излишнюю и непропорциональную силу в отношении господина Джорджа Флойда. Он встал коленями ему на шею и на спину, давил и крушил его тело до тех пор, пока само дыхание — нет, дамы и господа,— сама жизнь не была выдавлена оттуда»,— вступительная речь прокурора Джерри Блэкуэлла с самого начала обозначила накал эмоций, который неизбежно будет сопровождать этот громкий судебный процесс.

Прокурор заявил, что, оказывается, полицейский держал колено на шее Джорджа Флойда не 8 минут 46 секунд, как считалось раньше, а 9 минут и 29 секунд. На этом обвинитель не остановился, разделив убийство, как считает обвинение, на стадии: 4 минуты 45 секунд Джордж Флойд просил о помощи, 53 секунды его трясли судороги и 3 минуты 51 секунду он был без сознания и не двигался. Все это время, напомнил господин Блэкэулл, Дерек Шовин всем своим весом давил коленом на шею безоружного афроамериканца.

«От осознания того, что пытка длилась еще дольше, болит душа. Это ведь не обычная ситуация, когда полицейскому приходится принимать решение за долю секунды»,— прокомментировал это заявление телеканалу CNN адвокат семьи погибшего Крис Стюарт.

Свидетели обвинения в целом сходились на том, что увиденное принесло им моральные травмы, ощущение бессилия и вины.

«Иногда ночами я не спала и извинялась перед Джорджем Флойдом за то, что не могла сделать больше, не вмешалась физически, не спасла его жизнь. Но не я должна была сделать, это должен был сделать он»,— произнесла, указывая на Дерека Шовина, Дарнелла Фрейзер, снявшая знаменитое видео, на котором запечатлен процесс трагического задержания Джорджа Флойда. Сотрудница службы спасения Женевьева Хансен рассказала, как пыталась убедить полицейских позволить ей помочь пострадавшему и как ей не дали это сделать. «Я пробовала спокойно убедить их, пробовала быть настойчивой, я молила их. Я отчаянно пыталась помочь»,— заявляла она.

Девушка Джорджа Флойда Кортни Росс, в свою очередь, заявила, что и она, и сам господин Флойд страдали от зависимости от опиоидных наркотиков, возникшей после назначения врачами соответствующих обезболивающих препаратов. Госпожа Росс, однако, сообщила, что Джордж Флойд пытался побороть пагубные привычки, любил родных и хотел вести жизнь добропорядочного гражданина.

Дерек Шовин вину не признал: его адвокат Эрик Нельсон призвал присяжных не ограничиваться 9 минутами и 29 секундами, а рассмотреть все обстоятельства дела, поскольку над расследованием работали более 70 человек (в том числе 20 агентов ФБР), которые опросили более 50 полицейских и 200 гражданских. Господин Нельсон указал, что Джордж Флойд расплатился поддельной купюрой, не выполнял требования сотрудников полиции показать руки и прекратить сопротивление, пытался скрыть наличие запрещенных препаратов и сам вынуждал полицию на применение «техники максимального обездвиживания».

Дерек Шовин, в свою очередь, лишь помогал сослуживцам задержать подозреваемого и выполнял должностные инструкции.

«Вы увидите, что трое сотрудников полиции Миннеаполиса не могли одолеть господина Флойда»,— рассказал адвокат, упомянув, что Дерек Шовин весит 63,5 кг при росте в 1,75 м, в то время как Джордж Флойд весил 101 кг при росте 1,90 м.

При этом все происходило в сложной обстановке: вокруг места задержания собиралась толпа, которая была крайне враждебно настроена по отношению к полицейским. Люди были за их спинами, на ближайших улицах. Люди в машинах тоже тормозили и начинали кричать на них. Толпа росла, полицейские считали это угрозой.

Наконец, господин Нельсон перешел к действиям медиков, заявив, что они из-за опасной ситуации на месте происшествия не проводили реанимационных мероприятий, а сразу поместили носилки с Джорджем Флойдом в машину. Уже после его смерти в больнице эксперты, по словам адвоката, нашли в крови чрезвычайно высокий уровень угарного газа, следы фентанила и метамфетамина, однако не обнаружили признаков асфиксии. «На шее господина Флойда не было синяков, ни на коже, ни на мышцах. Не было и петехиального кровотечения. Нет свидетельств того, что дыхательные пути господина Флойда были перекрыты, и его смерть не была признана результатом позиционной или механической асфиксии»,— подытожил адвокат, призвав признать подзащитного невиновным.

Публике продемонстрировали и фрагмент с нагрудной камеры Дерека Шовина. На нем видно, как он отвечает 61-летнему местному жителю Чарльзу Макмиллану — тот заявил полицейскому, что случившееся было несправедливым. «Это мнение одного человека. Нам надо было утихомирить этого парня, потому что он здоровенный. Похоже, он под чем-то»,— говорит господин Шовин. Затем полицейский связался с начальством, сержантом Дэвидом Плиогром: запись звонка тоже продемонстрировали присяжным. «Я хотел позвонить вам и попросить приехать сюда на место. Нам пришлось задержать парня. Он съезжал с катушек, отказывался сесть в патрульную машину»,— слышен голос полицейского. На записи он поясняет: господина Флойда пытались поместить в машину, он начал буйствовать, завязалась потасовка, ему стало плохо. О колене на шее господина Флойда патрульный не упоминает.

Сам сержант Плиогр сообщил присяжным, что Дерек Шовин должен был отказаться от применения силы раньше, чем он это сделал.

«Когда господин Флойд прекратил сопротивляться сотрудникам, они могли перестать фиксировать его. Поместить колено на шею можно, но лишь до того момента, как сопротивление прекращается»,— пояснил сержант.

Главным свидетелем недели стал, однако, лейтенант Ричард Циммерман, ветеран полицейской службы, более десяти лет возглавлявший «убойный отдел» полиции Миннеаполиса. Он заявил, что действия Дерека Шовина — после того как Джордж Флойд был на земле и в наручниках — были «необоснованными» и «абсолютно ненужными» и шли вразрез с должностными инструкциями. Он, однако, во время опроса признал, что человек без сознания может очнуться и продолжить буйствовать. Адвокат Дерека Шовина Эрик Нельсон, в свою очередь, попытался убедить присяжных, что со времен господина Циммермана методика действий полиции претерпела изменения.

Ожидается, что судебный процесс по делу Джорджа Флойда займет как минимум месяц.

Алексей Наумов