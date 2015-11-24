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28 июня, пятница
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00:01
Главные анонсы 28 июня
27/06
Зеленский призвал Путина вернуть домой украинских моряков
27/06
Памфилова допустила отмену муниципальных выборов в Санкт-Петербурге
27/06
ЕС продлил санкции против России
01:28
Главный дизайнер Apple уходит в отставку
02:57
Путин сказал о необходимости наказывать предателей
02:39
Террорист ранил имама мечети во французском Бресте
02:01
Объявлены победители конкурса Чайковского
01:59
Страны ЕС проведут «военные игры» против кибератак со стороны России и Китая
01:16
ЦИК отчитался об отсутствии нарушений в большинстве муниципалитетов Петербурга
00:43
Путин сообщил, что думает над вопросом о преемнике с 2000 года
00:12
В аэропортах Москвы отменено и задержано более 40 рейсов
27/06
Группа журналистов попала под обстрел на окраине Донецка
27/06
Путин выступил за восстановление отношений Москвы и Лондона
27/06
«Ведомости»: производителей обяжут устанавливать российские приложения
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(обновлено: 27.06.2019)
Деятельность НЛМК
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Владелец НЛМК выходит в деньги
Владимир Лисин продает 2,6% в компании
6
НЛМК приостанавливает инвестпроекты в США
И ждет стабильных правил игры от правительства РФ
НЛМК не уйдет от пошлин
США отказались сделать для нее исключение
НЛМК оказался сляб на пошлину
Компания ищет поставщиков заготовки для своего дивизиона в США
1
НЛМК открывает денежный поток
Компания утвердила стратегию развития
1
В дело домны попали следователь, эксперт и адвокат
При проведении экспертизы были похищены 9 млн рублей
НЛМК продолжит отход от энергорынка
Компания резко увеличит мощность своей генерации
НЛМК не держится за Европу
Компания утратила контроль над бельгийской NBH
НЛМК не добежал до казахской границы
Спор вокруг поставок трансформаторной стали продолжается
НЛМК пошел по бельгийским цехам
Компания снова изучает активы в этой стране
НЛМК выберет своего президента
Олега Багрина может сменить Григорий Федоришин
1
Уголь еще полежит в мерзлоте
НЛМК и «Северсталь» не готовы к новым проектам в Коми
Дело НЛМК дошло до Дмитрия Медведева
Премьер-министр требует отмены решения ЕЭК
Игорь Шувалов поддержал НЛМК
в споре с Евразийской экономической комиссией
Энергетиков не отпустят без штрафов
НЛМК и Evraz требуют денег за непостроенный энергоблок
НЛМК поднимает плавки
Группа увидела перспективу для расширения
НОВАТЭК обустроился в Липецке надолго
Компания продлила газовый контракт с НЛМК до 2025 года
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Какой выход нашла корпорация и какие убытки она несет
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Как развивались события в Тбилиси 20-23 июня
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АК в надежных руках
Кто из известных личностей держал в руках автомат Калашникова
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Аэрокосмический салон Ле-Бурже-2019
Новинки авиаотрасли представлены в Париже
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Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия