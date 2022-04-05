«Ситуация — больше чем очередной экономический кризис»

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Российская экономика после начала боевых действий на Украине и ввода санкций оказалась в новой реальности, и мало кто из крупных российских бизнесменов решается комментировать ее состояние. Владелец НЛМК Владимир Лисин, с позицией которого ознакомился “Ъ”, называет ситуацию очень тяжелой и призывает правительство не ухудшать ее непродуманным регулированием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Основной акционер НЛМК Владимир Лисин впервые публично высказал мнение по проблемам, связанным с конфликтом на Украине и введенными против России санкциями. Ключевым вопросом повестки становится не развитие, а выживание бизнеса, передал он “Ъ”: «Разрушаются формировавшиеся годами цепочки поставок, сбоят логистика, платежная и финансовая инфраструктура. И на этом фоне ежедневно меняются правила игры, появляются новые ограничения. В условиях высокой неопределенности мы меняем бизнес-процессы, стараемся выполнять свои социальные обязательства».

По мнению господина Лисина, некоторые регуляторные инициативы в РФ вызывают обеспокоенность: «Очевидно, многие меры сейчас принимаются стремительно, их последствия не были проанализированы в полной мере. Мне кажется, скорость должна уступить место выверенности, адекватности, чтобы последствия не оказались разрушительными для отечественной промышленности, где заняты миллионы человек».

Среди таких инициатив он называет расширение списка экспортных товаров, которые предполагается продавать за рубли. Владимир Путин 31 марта подписал указ о необходимости оплаты рублями поставок трубопроводного газа в «недружественные страны». Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил продавать за рубли и другие товары, включая металлы.

«Идея в том, что за рубли можно начать продавать удобрения, зерно, нефть, металлы, лес, что-то еще. Не знаю, может, с газом что-то получится, но остальное? — подчеркивает Владимир Лисин.— Мы на протяжении десятилетий боремся за экспортные рынки, где нас никто не ждет. Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях и нести валютные риски. Логистические проблемы уже усложнили доставку продукции до потребителя. Переход на платежи в рублях просто выбросит нас с международных рынков».

По мнению господина Лисина, еще одна неудачная идея — законопроект о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных бирж: «Как это может помочь стабилизировать экономику? Минэкономразвития считает, что это снизит риск потери контроля при покупке акций по низким ценам. Ну если сейчас кого-то из российских эмитентов это беспокоит, они вправе сами принять решение о делистинге, никто не мешает. Пока же предложенный законопроект несет не снижение рисков, а рост. Ущемляются права акционеров, которые поверили в Россию и многие годы инвестировали в российский рынок, например тех, кто не может держать российские акции напрямую. Они никакого отношения к политике не имеют, и есть риск, что их права собственности просто будут утрачены».

«Не надо все администрировать до дыр»

Владимир Лисин не спорит с тем, что правительство ищет механизмы, способные поддержать бизнес в нынешних условиях. «И я вижу, что, например, министерства прорабатывают вопросы поддержки инфраструктурных проектов для развития внутреннего потребления, обсуждается возможность стимулирующей стройку льготной ипотеки, введен мораторий на проверки. Это полезные, но локальные инициативы»,— признает бизнесмен.

Но главный, по его мнению, рецепт в нынешней ситуации — давать возможность бизнесу, большому и малому, и самим людям приспособиться к новым условиям: «Не надо пытаться все администрировать до дыр, это только вредит бизнесу. Сегодняшняя ситуация — это больше чем очередной экономический кризис, с которыми мы сталкивались ранее. Она требует гораздо более серьезного подхода и качественных, взвешенных решений».

В частности, господин Лисин отмечает, что фиксация цен на металлопродукцию на внутреннем рынке и отказ от формульного ценообразования на основе рыночных индексов отнюдь не упрощают жизнь бизнесу: «Мы видим, например, что за последние недели поставщики материалов, оборудования, комплектующих подняли цены в разы. В таких условиях заморозка цен на конечную продукцию приведет к тому, что ее выпуск просто прекратится из-за убытков».

«Мы уже видим, как растет стоимость перевозок,— добавляет Владимир Лисин.— Только появилось предложение ОАО РЖД увеличить тариф для экспортных перевозок металлов на 30%, как уже озвучено новое предложение — ежеквартально индексировать тарифы на величину инфляции и курсовой разницы. Вообще, идея индексировать транспортные тарифы при фиксации цен на все остальное приведет к тому, что возить по железной дороге можно будет только металл и удобрения, остальное — только грузовиками. Для сельского хозяйства это вообще будет полный коллапс».

Также, по мнению бизнесмена, вызывает озабоченность инициатива по созданию консолидированного парка вагонов под управлением ОАО РЖД: «Частные компании поддержали отечественное машиностроение и купили новых вагонов на 2 трлн руб., сейчас их более 70% всего парка. Теперь предлагается передать их в управление РЖД. Зачем? Видимо, забыты времена хронического дефицита вагонов. При этом у РЖД уже есть самый крупный оператор подвижного состава в стране — ФГК. С ее помощью можно решить все государственные задачи».

«Гибель людей будут пытаться остановить любыми средствами»

При этом российский бизнес оказался между двух огней: регуляторных идей властей, с одной стороны, и постоянной угрозы западных санкций, в том числе персональных,— с другой.

«Мое отношение к теме персональных санкций сложно свести к какой-то одной простой эмоции или мысли»,— пояснил в ответ на вопрос “Ъ” господин Лисин. С одной стороны, говорит бизнесмен, они прямо или опосредованно затрагивают очень многих, кому теперь надо пытаться работать и жить в новой реальности. Понятно, подчеркнул он, что «эта необходимость не может не вызывать тревоги, потому что санкции способны разрушить все, что создавалось на протяжении многих лет». Речь, по словам Владимира Лисина, идет не столько о личном благополучии, сколько о «каскаде негативных последствий для десятков тысяч работников и еще десятков, а может, и сотен тысяч сотрудников различных компаний-партнеров и клиентов».

«С другой стороны — и это важная часть моего отношения,— стыдно жаловаться на личные проблемы в ситуации гуманитарной катастрофы,— добавил господин Лисин.— Санкции могут казаться сколько угодно несправедливыми, с элементами коллективной ответственности, если хотите, но гибель людей и разрушение городов будут пытаться остановить любыми доступными средствами». По его мнению, в текущих условиях к экономическим мерам можно относиться как к «альтернативе силовым действиям, которая дает ситуации шанс не скатиться к глобальному конфликту, способному обернуться катастрофой уже для всех».

Евгений Зайнуллин