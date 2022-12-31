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Коммерсантъ FM
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Акционеры НЛМК не одобрили выплату дивидендов за девять месяцев

Акционеры Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) не утвердили выплату дивидендов за девять месяцев, рекомендованных советом директоров, который счел возможными дивиденды в размере 2,6 руб. на одну акцию.

Решение акционеров было принято на собрании сегодня, 31 декабря. «Компания предполагает, что данное решение акционеров обусловлено высокой макроэкономической и геополитической неопределенностью»,— говорится в пресс-релизе НЛМК. Вопрос выплаты дивидендов рассмотрят на годовом общем собрании акционеров в июне 2023 года.

НЛМК не раскрывал финансовую отчетность за девять месяцев. В декабре совет директоров группы рекомендовал рассмотреть выплату дивидендов за этот период. В декабре НЛМК объявила о прекращении обращения депозитарных расписок.

Лаура Кеффер

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