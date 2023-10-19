НЛМК на 10% увеличит выпуск деталей для машиностроения

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) (MOEX: NLMK) начал реконструкцию кузнечно-прессового участка, на котором производят стальные заготовки для машиностроительного комплекса. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Реконструкция позволит нарастить объемы выпуска запасных деталей примерно на 10% и освоить выпуск крупногабаритных деталей. Общий объем инвестиций в проект составит 1,7 млрд рублей»,— сказано в материале.

В компании добавили, что установленное оборудование позволит увеличить вес поковок с 7 до 10 тонн и производить для ремонта крановые колеса, габаритные валы и ролики, корпуса подшипников и другие комплектующие. Реконструкцию НЛМК планирует завершить до конца 2023 года.

В 2022 году, как добавляет компания, машиностроительный комплекс НЛМК освоил выпуск 3,5 тыс. единиц новых видов продукции, что на 30% больше, чем годом ранее. В нынешнем году объем выпуска новой продукции НЛМК планирует увеличить еще на 30%.

Петр Бузлаев