Металлургам выписали рентабельность

ФАС предложила ограничить рентабельность российских металлургов уровнем 2019 года в рамках переговоров о мировом соглашении между регулятором и компаниями, следует из письма НЛМК в адрес службы. На НЛМК считают, что директивное ценообразование приведет к падению производства и налоговых платежей. По мнению экспертов, при подобном регулировании маржинальности металлурги откажутся от наименее рентабельных видов проката, что приведет к росту выпуска горячекатаного проката, затовариванию рынка и падению рентабельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

НЛМК Владимира Лисина не согласен с предложенным ФАС мировым соглашением, следует из письма компании в адрес службы (есть у “Ъ”). Как поясняется в документе, в проекте мирового соглашения регулятор предлагает установить цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке на уровне цен 2019 года с учетом изменения затрат на железорудное сырье (ЖРС) и концентрат коксующегося угля (ограничить рентабельность 2023 года рентабельностью за аналогичный период 2019 года). В ФАС на момент публикации не ответили “Ъ”.

Представитель НЛМК подтвердил отправку письма. «Директивное ценообразование, в том числе путем ограничения прибыльности отечественных компаний, реализующих масштабные инвестиционные и социальные программы, приводит к дестабилизации экономики,— заявил он.— Компания убеждена, что ценообразование на горячекатаный плоский прокат на рынке РФ было и остается экономически обоснованным и отвечает требованиям антимонопольного законодательства».

ФАС в апреле 2021 года возбудила три отдельных дела в отношении «Северстали», ММК и НЛМК по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат на внутреннем рынке. По данным ведомства, цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 года выросли более чем на 50%. Сталелитейщики объясняли рост цен на внутреннем рынке мировой конъюнктурой. Со временем стороны перешли к переговорам о мировом соглашении.

Источник “Ъ” в крупной промышленной компании считает, что предлагаемая методика ФАС приведет к рентабельности в 8–10%, что является недостаточным даже для поддержания производства, в том числе проведения ремонтов.

Предложения ФАС, по мнению НЛМК, влияют на объем налоговых платежей в бюджет и создают риски снижения объемов производства, в результате чего место российских заводов могут занять иностранные поставщики, работающие в рамках рыночного ценообразования. По словам источника “Ъ” в промышленном холдинге, фискальная нагрузка, влияющая на себестоимость, существенно возросла: в 2021 году НДПИ на ЖРС вырос в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом, введены пошлины на экспорт металлопродукции, в 2022 году НДПИ на ЖРС по сравнению с 2021 годом увеличился еще в 2,9 раза, на постоянной основе введен акциз на сталь. По его оценкам, суммарно объем налогов и платежей только по компаниям, участвующим в расследовании ФАС, за период 2021–2022 годов составил более 500 млрд руб. Кроме того, правительство готовит инициативу по введению в 2023 году дополнительного сбора с бизнеса в размере 300 млрд руб., что будет двойным изъятием с черной металлургии.

Максим Шаскольский, руководитель ФАС, «Интерфаксу» об исках к металлургам 18 июня 2022 года: «Идет судебная работа, но в любом случае мы обязаны вынести компаниям штраф, других вариантов нет».

Также НЛМК считает предложенную ФАС точку отсчета некорректной, так как с момента начала расследования цены на прокат упали, что привело к снижению рентабельности. Так, во втором квартале 2022 года рентабельность продаж проката на российском рынке была минус 9%, в начале третьего квартала доходила до минус 17%. В августе 2022 года она была минус 6%.

На ММК и в «Северстали» комментариев “Ъ” не дали. Однако 28 марта ТАСС сообщал, что Арбитражный суд Москвы отложил на 16 мая рассмотрение иска «Северстали» к ФАС по делу о завышении цен. Юрист ФАС заявил, что проект мирового соглашения был на заключительной стадии, но «обстоятельства, связанные с ростом цен на сталь, требуют дополнительных переговоров».

Независимый эксперт Максим Шапошников полагает, что в условиях директивного ценообразования компании будут вынуждены сворачивать производство наименее рентабельных видов проката, в том числе продукции высокого передела. В этой связи вероятно увеличение выпуска горячекатаного проката, которое может привести к затовариванию внутреннего рынка, и уже тогда рентабельность под действием избытка предложения пойдет вниз, полагает эксперт, говоря, что в таком случае «отрасль, и так пострадавшая от действий регуляторов Запада, получит дополнительные проблемы от регуляторов в России».

Евгений Зайнуллин