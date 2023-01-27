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Коммерсантъ FM
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Расписки НЛМК исключены из листинга на Лондонской бирже

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) прекратил листинг депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже. Об этом говорится в уведомлении биржи, размещенном на сайте Shares Magazine.

Расписки были исключены из листинга сегодня утром, 27 января. Издание «Прайм» сообщает, что НЛМК также уведомил о делистинге своих акционеров, однако «Ъ» не удалось найти подобные сообщения на ресурсах компании.

20 декабря 2022 года НЛМК объявил о прекращении программы депозитарных расписок на обыкновенные акции. Решение группы было связано с расторжением банком-депозитарием Deutsche Bank Trust Company Americas договора на предоставление услуг с 18 января 2023 года.

Андрей Сапожников

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