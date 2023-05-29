Совет директоров НЛМК рекомендовал не платить дивиденды за 2022 год

Совет директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Эту рекомендацию он дал годовому общему собранию акционеров (ГОСА). Годовое собрание акционеров состоится 30 июня в заочной форме.

«Рекомендовать ГОСА прибыль ПАО «НЛМК» по результатам 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать»,— говорится в решении совета директоров, опубликованном сегодня, 29 мая, Центром раскрытия корпоративной информации.

Публичное акционерное общество НЛМК входит в Группу НЛМК (международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы).

3 февраля 2022 года совет директоров группы рекомендовал утвердить дивиденды за четвертый квартал 2021 года в сумме 12,18 руб. за акцию. В июне совет директоров НЛМК рекомендовал не распределять дивиденды за два последних квартала. В январе 2023 года акционеры НЛМК не утвердили выплату дивидендов за девять месяцев 2022 года во время внеочередного общего собрания. Совет директоров предлагал дивиденды в размере 2,6 руб. за акцию.

В 2021 году российские металлурги входили в топ-5 поставщиков в Европе. Объем российских поставок составлял 3,7 млн т стали. По данным ассоциации Eurofer за 11 месяцев 2022 года, Россия сократила отгрузку стали в ЕС на 68%.

Производство стали в России в 2022 году сократилось на 7%, до 71,5 млн т.

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Мария Федотова