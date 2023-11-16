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Коммерсантъ FM
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Глава НЛМК Федоришин покинет свой пост в январе 2024 года

Президент Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК, MOEX: NLMK) Григорий Федоришин покинет свой пост. 6 января 2024 года акционеры компании проголосуют за его отставку и выберут нового президента, сообщает НЛМК.

Фото: Евгений Разумный, ТАСС

Фото: Евгений Разумный, ТАСС

«Решение избрать нового CEO было плановым, в рамках ротации, связанной с завершением очередного стратегического цикла. Цели утвержденной стратегии компании на период 2018–2023, выполнение которой было основной задачей Григория Федоришина, достигнуты»,— говорится в заявлении компании.

Сообщается, что кандидатуры на пост президента НЛМК станут известны в декабре. Господин Федоришин, руководящий компанией с 2018 года, останется в совете директоров.

Как сообщает агентство, стратегический цикл НЛМК предполагал положительный эффект на EBITDA в $1,25 млрд, рост производства до 14,2 млн т и рост продаж до 18 млн т к 2023 году. Итоги стратегии компания не раскрывала.

Григорий Федоришин родился в 1979 году. Он получил образование в Финансовой академии при правительстве РФ. Также он обучался в бизнес-школе INSEAD, где получил степень MBA. Он работал в должности директора практики по реструктуризации бизнеса в компании PricewaterhouseCoopers, менеджером по инвестиционным проектам ИК «Либра Капитал».

В 2011 году господин Федоришин стал директором по стратегическому развитию НЛМК. В 2013-м вошел в состав правления компании. С 2013-го по 2017 год занимал должность вице-президента по финансам НЛМК. В течение 2016 года руководил подразделением «Сортовой прокат Россия» НЛМК. С 2017-го по 2018 год работал в должности старшего вице-президента—заместителя председателя правления компании.

О продаже холдингом сортовых активов — в материале «Ъ» «НЛМК скинул арматуру».

Эрдни Кагалтынов

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