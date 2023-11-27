Чистая прибыль НЛМК по МСФО в первом полугодии составила 91,75 млрд рублей

Чистая прибыль Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) (MOEX: NLMK) по МСФО за первые шесть месяцев 2023 года составила 91,75 млрд руб., следует из отчетности. Выручка за тот же период составила 505,7 млрд руб. Финансовые результаты по МСФО по итогу 2022 года компания не публиковала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Валовая прибыль НЛМК, согласно отчетности, составила 202,75 млрд руб., прибыль до вычета налога — 119,64 млрд руб. Во втором квартале чистая прибыль компании достигла 59,1 млрд руб., а выручка — 289,4 млрд руб.

Последний раз НЛМК публиковал финансовую отчетность по МСФО в феврале 2022 года (за 2021 год). Согласно отчетности компании по РСБУ, в первом полугодии 2023 года чистая прибыль составила 73,1 млрд руб., а выручка — 348,14 млрд руб.

В сентябре НЛМК продал свои сортовые заводы в Калужской области и на Урале структурам, связанным с владельцем Промышленно-металлургического холдинга Евгением Зубицким. Аналитики оценивают сделку в 60 млрд руб., которые НЛМК сможет потратить на укрепление своих позиций на внутреннем рынке.

О продаже холдингом сортовых активов — в материале «Ъ» «НЛМК скинул арматуру».

Лусине Баласян