Европу берут на слябо

НЛМК готовится к потенциальному запрету поставок российских полуфабрикатов на свои прокатные заводы в Европе и ищет им возможную замену в других странах. Сейчас санкции ЕС распространяются на российский прокат, но не на слябы. По мнению аналитиков, запасным вариантом для НЛМК может стать закупка полуфабрикатов на Ближнем Востоке и перенаправление экспорта своих слябов в Азию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

НЛМК Владимира Лисина изучает возможность поставок на свои европейские прокатные заводы слябов не российского происхождения. «В рамках риск-менеджмента мы рассматриваем варианты диверсификации поставок слябов для ряда сегментов потребления в Европе»,— рассказал “Ъ” представитель компании.

Европа запретила импорт большей части российской стальной продукции в рамках четвертого санкционного пакета в марте. В том числе под санкции попал ввоз непокрытого горячекатаного и холоднокатаного стального проката, белой жести, нержавеющих горячекатаных и холоднокатаных стальных листов, арматуры, катанки, стального уголка, железнодорожной продукции и ряда видов бесшовных и сварных труб. Однако в список не попал стальной сляб, хотя Россия — один из крупнейших его поставщиков в Европу.

НЛМК владеет пятью прокатными заводами в Бельгии, Франции, Дании и Италии. В отчетности НЛМК говорится, что поставки слябов на европейские активы компании составляют 2,4 млн тонн в год. Бизнес-модель этих заводов основана на производстве проката из полуфабрикатов, выпускаемых заводом НЛМК в Липецке. Прокат, произведенный в Европе, продается там же. В Европе компания продает 2,1 млн тонн металлопродукции из примерно 16,6 млн тонн общего производства.

НЛМК имеет большой опыт диверсификации поставок слябов. В 2019 году американские заводы компании из-за введенных властями США импортных пошлин против российских слябов перешли на слябы из беспошлинных стран — Бразилии, Мексики и Канады. Однако проблемой стала нехватка полуфабрикатов нужного формата. В марте 2020 года НЛМК заявлял, что для выполнения большинства заказов требуются слябы толщиной 250–255 мм, которые не доступны внутри США. На более тонкие слябы приходилось 10% потребности американских заводов: их удалось закупить, но не в полном объеме.

Металлурги из-за санкций вынуждены искать новые рынки сбыта. Как писал “Ъ” в марте, объем санкционных ограничений в отношении российских металлургов «Русская сталь» оценивает примерно в 4 млн тонн в год (см. “Ъ” от 28 марта). По оценкам НЛМК, по итогам года падение производства стали в РФ может составить 11 млн тонн, или 15%. Наиболее сильное снижение ожидается во втором полугодии. По данным Worldsteel, производство стали за первые пять месяцев года упало на 2,3%, при этом снижение выпуска наблюдалось практически во всех крупных странах-производителях. В мае выпуск стали в РФ снизился только на 1,4% по сравнению с прошлым годом — до 6,4 млн тонн.

2,4 миллиона тонн составляют ежегодные поставки слябов НЛМК на предприятия компании в Европе

Мировой рынок слябов является небольшим, поэтому любые изменения повлекут существенные корректировки товарных потоков, говорит руководитель аналитического департамента BCS Global Markets Кирилл Чуйко. По его словам, если НЛМК потеряет возможность поставлять слябы из Липецка на европейские заводы, то замену можно найти на Ближнем Востоке, который традиционно поставляет слябы в Азию. В свою очередь, НЛМК может начать поставлять туда освободившиеся объемы. Но этот вариант потребует много сил и приведет к снижению маржинальности, говорит аналитик.

Согласно июньскому отчету BCS, российские металлурги занимают почти четверть мирового рынка экспорта полуфабрикатов. В 2021 году поставки из РФ на мировой рынок выросли на 12%, до 15 млн тонн. В наименьшей степени подвержены геополитическим рискам такие поставщики полуфабрикатов, как «Мечел» и Evraz, которые ориентируются на рынки Дальнего Востока, Ближнего Востока и Северной Африки. Наиболее сильно завязанной на европейский рынок была «Северсталь», которая попала под санкции ЕС и в SDN-list США.

Евгений Зайнуллин