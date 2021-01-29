Владимир Лисин поддержит ломосбор

Владелец НЛМК Владимир Лисин намерен предложить правительству прекратить обсуждать тарифные ограничения экспорта металлопродукции и сырья. По его мнению, повышенные экспортные пошлины на металлолом приведут к падению ломосбора и росту цен. Кроме того, металлурги могут получить ответное увеличение пошлин на других рынках.

Президент ассоциации «Русская сталь» и владелец НЛМК Владимир Лисин подготовит на имя Михаила Мишустина предложение остановить обсуждение «непродуманных инициатив по введению ценового контроля с помощью тарифных ограничений экспорта металлопродукции и сырья», говорится в заявлении «Русской стали» (объединяет крупнейших металлургов РФ). Такое решение принято по итогам совещания в Минпромторге с руководителями крупнейших металлургических компаний 27 января, объясняется в заявлении.

В течение всего 2020 года в правительстве обсуждалось квотирование экспорта лома.

С таким предложением выступал Фонд развития трубной промышленности (представляет интересы крупнейших российских производителей труб, среди которых ТМК Дмитрия Пумпянского, ОМК Анатолия Седых, ЧТПЗ Андрея Комарова). Затем фонд изменил свое предложение: лобби трубной промышленности предложило повысить вывозную пошлину на лом черных металлов с 5% до 15%, чтобы перенаправить экспортные объемы на внутренний рынок. Необходимость ограничений объяснялась высокими ценами и угрозой дефицита сырья. В результате 30 декабря 2020 года правительство утвердило полугодовую пошлину на вывоз лома черных металлов в 5%, но не менее €45 за тонну. Одновременно с этим застройщики и машиностроители пожаловались на рост цен на металлопродукцию. ФАС предложила установить пошлины в размере 13% на стальную заготовку и 12% на арматуру. Эти меры должны дополнить уже одобренные пошлины на сырье, которые сами по себе, по мнению ФАС, не приведут к снижению цен на металлопродукцию. Сейчас в Минпромторге это обсуждается с металлургами.

По словам господина Лисина, которые приводятся в заявлении, «реализация данных инициатив не приведет к коррекции цен на внутреннем рынке».

«Несмотря на отсутствие консолидированной позиции отрасли, по мнению ряда членов ассоциации, экспортная пошлина на металлолом уже к концу квартала приведет к снижению ломосбора, дефициту и новому витку роста цен. Кроме того, с точки зрения правил международной торговли экспортная пошлина является дополнительной мерой, искажающей рынок, и подлежит устранению»,— считает он. В случае ее применения российские металлурги могут получить зеркальное увеличение пошлин на рынках других и соответствующее снижение объемов экспорта продукции, профицит производств которой в стране достигает 50%, добавил он.

Среди российских металлургов нет однозначной позиции насчет ограничений экспорта лома. Так, поддерживал увеличение пошлин ММК Виктора Рашникова. Гендиректор комбината Павел Шиляев говорил на дне инвестора, что из-за высоких цен лом уходит на экспорт, что вымывает большую его участь с российского рынка. Кроме того, по его словам, во втором и третьем квартале наблюдалось серьезное падение ломосбора. Членами «Русской стали» являются также трубные компании, в интересах которых и устанавливались повышенные пошлины.

При этом Минпромторг готов предложить полный запрет лома из РФ при дальнейшем росте цен на арматуру.

Об этом 22 января в интервью «России 24» заявил замминистра Виктор Евтухов. «Когда мы увидели, что с середины декабря растут цены на арматуру, правительством было принято решение о вводе экспортной пошлины в размере €45 за тонну. И февраль посмотрим. Если эта мера не принесет нам результат, то будем предлагать руководству страны ввести либо квотирование, либо полный запрет на вывоз этого важного для нашей экономики сырья. Мы имеем такое право в соответствии с нашими обязательствами во ВТО»,— сказал он. Сами же металлурги на совещании 27 января говорили о кратковременности роста цен на металлопродукцию.

Евгений Зайнуллин