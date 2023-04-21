Крупнейшими плательщиками разового сбора с бизнеса станут «Сбер», «Норникель» и НЛМК

Наибольший разовый сбор со сверхприбыли за 2021–2022 годы (windfall tax), судя по имеющимся данным, заплатят «Сбер», «Норникель» и НЛМК. Такие данные привел генеральный директор управляющей компании «Грин Лайт Менеджмент» Денис Сверчков на конференции «Налоги-2023», организованной ИД «Коммерсантъ».

Согласно подсчетам господина Сверчкова, для «Сбера» это будет 20,4 млрд руб., «Норникеля» — 18,3 млрд руб., НЛМК — 15 млрд руб. В первых двух случаях эксперт исходит из опубликованной прибыли, в последнем — из прогнозной. Также в первую десятку плательщиков войдут «ФосАгро» (12,1 млрд руб.), «РусАл» (10,4 млрд руб.), «Северсталь» (9,5 млрд руб.), ММК (9,2 млрд руб.), ВТБ (6,8 млрд руб.), «Полюс» (6,3 млрд руб.) и ПИК (5,3 млрд руб.).

Наиболее чувствительным windfall tax станет для «РусАгро», которой придется заплатить 22% от прибыли за 2022 год. Следом идут металлурги (ММК — 9,9%, НЛМК — 9,6%, «РусАл» — 7,6%, «Северсталь» — 7,1%), банки (TSC Group — «Тинькофф») — 7,6% и «Сбер» — 7,5%), ПИК (7,1%) и «РусГидро» (6,2%). Для остальных плательщиков windfall tax будет ниже 5% от прибыли за 2022-й.

«Будут компании, которым придется заплатить вне зависимости от того, что год был для них убыточный, это ВТБ и "Полиметалл"»,— сказал Денис Сверчков.

Напомним, по данным «Интерфакса», разовый сбор из сверхприбыли российского бизнеса за 2021–2022 годы составит 10% от суммы превышения прибыли над показателем за 2018–2019 годы. Соответствующий проект поправок подготовлен в Налоговый кодекс РФ. При досрочной уплате — до формального вступления нововведений в силу 1 января 2024 года — размер windfall tax составит 5%.

21 апреля Герман Греф заявил, что Сбербанк заплатит приблизительно 10 млрд руб. «Если закон останется в том виде, в котором он внесен, то наша выплата будет около 10 млрд рублей. Я думаю, что мы воспользуемся этой возможностью досрочной оплаты, которая там предусмотрена, тем самым снизим объем выплаты»,— заявил господин Греф на пресс-конференции.

О том, что думает бизнес об условиях добровольного взноса в бюджет,— в материале «Ъ FM» «Windfall tax укладывают в сроки».