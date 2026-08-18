ТАСС: прокуратура подала апелляцию об ужесточении наказания для блогера Лерчек
Гособвинение подало полное мотивированное апелляционное определение на приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек). Решение суда сочли чрезмерно мягким, обвинение требует ужесточить его до шести лет условно. Основанием для подачи жалобы стало выявление прокурорами ошибки в тексте приговора первой инстанции, где не было указано, к какому виду наказания применено условное осуждение по статье 73 УК РФ.
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Прокуроры просят Мосгорсуд отменить применение статьи 47 УК РФ, запрещающей осужденной администрировать сайты, и запретить ей администрировать сайты «на основании ч. 5 ст. 73 УК РФ (условное осуждение) на срок пять лет», сообщает ТАСС.
Собеседник агентства сообщил, что мотивированная часть решения была изучена представителями гособвинения на прошлой неделе после получения полного текста приговора. В настоящее время апелляционное определение находится в работе у суда.
На прошлой неделе апелляцию на приговор подала защита Лерчек.
31 июля 2026 года Гагаринский суд Москвы приговорил Валерию Чекалину (Лерчек) к пяти годам лишения свободы условно, оштрафовал на 765 млн рублей и запретил ей на три года администрировать сайты по делу о выводе более 250 млн рублей из России в ОАЭ, полученных от продажи фитнес-марафона «Идеальное тело».
Обвинение ранее, 31 июля 2026 года, запрашивало для Валерии Чекалиной шесть лет лишения свободы условно, штраф в размере 1,221 млрд рублей и запрет на администрирование сайтов на несколько лет.
Дело в отношении Валерии Чекалиной, её бывшего мужа Артема Чекалина и делового партнера Романа Вишняка было возбуждено в октябре 2024 года по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере. В апреле 2026 года Артем Чекалин был приговорен к семи годам колонии, а Роман Вишняк получил 2,5 года колонии в январе 2026 года.