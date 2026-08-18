ТАСС: прокуратура подала апелляцию об ужесточении наказания для блогера Лерчек

Гособвинение подало полное мотивированное апелляционное определение на приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек). Решение суда сочли чрезмерно мягким, обвинение требует ужесточить его до шести лет условно. Основанием для подачи жалобы стало выявление прокурорами ошибки в тексте приговора первой инстанции, где не было указано, к какому виду наказания применено условное осуждение по статье 73 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Прокуроры просят Мосгорсуд отменить применение статьи 47 УК РФ, запрещающей осужденной администрировать сайты, и запретить ей администрировать сайты «на основании ч. 5 ст. 73 УК РФ (условное осуждение) на срок пять лет», сообщает ТАСС.

Собеседник агентства сообщил, что мотивированная часть решения была изучена представителями гособвинения на прошлой неделе после получения полного текста приговора. В настоящее время апелляционное определение находится в работе у суда.

На прошлой неделе апелляцию на приговор подала защита Лерчек.