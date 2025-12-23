«Он меня заверил, что это на 100% легально»

Блогер Артем Чекалин, обвиняемый вместе с бывшей женой Валерией Чекалиной (Лерчек) в выводе за рубеж более 250 млн руб., полученных от фитнес-марафона «Идеальное тело», в суде возложил вину за случившееся на бывшего делового партнера Романа Вишняка. Давая показания, подсудимый заявил, что именно Вишняк предложил создать в ОАЭ компанию, через которую и осуществлялись все платежи. Предполагалось, что она выведет бизнес-блогеров на международный уровень. Для продвижения продукта за границей пара даже вела переговоры с представителями голливудских звезд Дуэйна Джонсона и Джейсона Стейтема.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Чекалин (справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Артем Чекалин (справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как рассказал на заседании Гагаринского суда столицы Артем Чекалин, с Романом Вишняком (он впоследствии признал вину и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания против Чекалиных.— “Ъ”) он и его теперь уже бывшая супруга познакомились в 2017 году, когда аудитория Валерии в соцсетях уже насчитывала 1 млн человек. Вишняк сам вышел на блогеров, написав письмо на электронную почту. По словам господина Чекалина, при встрече Вишняк сообщил, что занимается проведением фитнес-марафонов, у него есть своя команда и платформа, однако с партнерами у него возникли финансовые разногласия и они прекратили сотрудничество. Он предложил Чекалиным вести бизнес с ним.

Согласившись на его предложение, пара в 2019 году запустила один из первых собственных марафонов. «Мы с Валерией снимались в видеороликах, демонстрировали упражнения, а также рекламировали фитнес-марафон в своих соцсетях. Роман же взял на себя всю управленческую и техническую сторону проекта.

Он нанимал и управлял командой, занимался разработкой сайта, заключал необходимые договора со специалистами, занимался настройкой платежных систем»,— сообщил господин Чекалин. По его словам, за это Вишняк получал 25% прибыли, а они с Валерией — 75%.

Изначально, по его словам, в 2018 году платежи за фитнес-марафоны принимала созданная Валерией Чекалиной компания ООО «Би-Фит», однако тогда они оказались не особо прибыльными, и пара переориентировалась на продажу косметики. А после пандемии в 2020 году случился бум информпродуктов. Чекалины стали принимать платежи на счета своих ИП, а также родственников и знакомых, прибегнув к схеме дробления бизнеса и став впоследствии фигурантами дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ст. 199 УК РФ), которое после уплаты недоимок было прекращено.

По словам Артема Чекалина, необходимость оплаты фитнес-марафонов через зарубежную фирму возникла, когда в 2020–2022 годах подписчики, живущие за пределами РФ — в Казахстане, Белоруссии и других странах СНГ, а также дальнего зарубежья, стали жаловаться, что не могут купить продукт через свои карточки.

«Как объяснил Роман Вишняк, это происходило из-за того, что мы использовали платежные системы, которые не могли обрабатывать платежи иностранными картами, из-за этого мы теряли около 20% выручки. Для того чтобы выйти на международный рынок, в ОАЭ была открыта компания E-FITNESS FZSO, которая занималась реализацией марафонов не только в России, но и по всему миру»,— пояснил он.

Артем Чекалин заявил, что идею ее создания летом 2021 предложил именно Роман Вишняк, который «проконсультировался у какого-то своего друга».

При этом сам господин Чекалин утверждал, что «никакого участия в открытии компании» не принимал и не имел доступа к ее счетам, так как они были привязаны к мобильному номеру Вишняка.

«А вы спросили его, насколько это легально?» — уточнил у фигуранта его адвокат Корней Подвойский. «Он меня заверил, что это на 100% легально, показал заключение, где было указано, что максимум, что нам могут доначислить, это НДФЛ доходов, полученных из России,— ответил фигурант.— НДС, с его слов, на наши доходы не распространялся, так как наша деятельность была связана со здоровьем. Он радовался, что удалось создать легальный бизнес за границей». Господин Чекалин признался, что такое объяснение «его устроило», к тому же он не является юристом по образованию.

Подсудимый опроверг версию следствия о том, что деньги за полностью созданный в России продукт незаконно выводились за рубеж. Господин Чекалин настаивал, что большая часть запущенного в сентябре 2021 года усовершенствованного марафона «Идеальное тело» была произведена именно за границей: над обновлением сайта lerchek.fit и созданием приложения Check Fit трудились нанятые Вишняком программисты из Белоруссии, Бали, США и Таиланда, а их заказчиком выступала созданная в ОАЭ E-FITNESS FZSO.

В России же, по словам подсудимого, снимались лишь видеоролики с упражнениями. «Без сайта и приложения никакого фитнес-марафона не могло быть»,— настаивал Артем Чекалин. Он рассказал, что для продвижения продукта на международном рынке они с женой действительно планировали записать тренировку в США.

«Для этого мы вели переговоры с менеджерами Дуэйна Джонсона и Джейсона Стейтема, которые могли бы нам помочь закрепиться на международном рынке. Но после начала СВО мы сочли это непатриотичным,— заявил господин Чекалин.

— Мы отказались от этой идеи и новый фитнес-марафон сняли на Алтае».

Он пояснил, что вначале господин Вишняк был единственным учредителем E-FITNESS FZSO, но затем предложил ему стать соучредителем вместе с ним с долями 75% и 25% через две компании. Подсудимый объяснил это тем, что господин Вишняк боялся, «что если доначислят налоги, то доначислят ему одному».

Как именно производилась оплата за марафон, как утверждал господин Чекалин, он «даже не знал», так как и этим занимался опять же Роман Вишняк.

Также подсудимый выразил несогласие, что платежи за границей осуществлялись через Сбербанк «на основании подложного договора оферты», который содержал «недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении платежа».

Подсудимый заявил, что ему непонятно, какая недостоверная информация была в этом документе, сам же документ в материалах дела отсутствует. «И я не понимаю, как я могу нести ответственность за то, что в банке что-то автоматически формировалось! Мне вообще непонятно, как договор оферты может быть поддельным, если он являлся типовым»,— возмутился подсудимый. Фигурант, который частично признал вину, еще раз подчеркнул, что вменяемая ему и Валерии Чекалиной статья о совершении валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) предусматривает предоставление в банк подложных документов. «А их никто, в том числе я, в банк не предоставлял!» — воскликнул он.

В завершение Артем Чекалин признался, что «крайне негативно относится» к «досудебщику» Вишняку, который должен ему с его бывшей женой более 200 млн руб. и «по всей видимости, не желает» их возвращать. Он добавил, что по первому делу об уклонении от уплаты налогов он и Валерия после всех доначислений выплатили свыше 690 млн руб. недоимок, фактически рассчитавшись и за Вишняка. «Я просил его вернуть деньги, но он сказал, что все активы у него вложены в американскую недвижимость. Сейчас мы, видимо, тоже будем за него платить»,— посетовал подсудимый. Он высказал мнение, что Роман Вишняк пошел на сотрудничество со следствием, так как хочет их «осудить и не возвращать нам долги».

Подсудимый, который настаивает, что его действия вновь должны трактоваться как «уклонение от уплаты налогов», сообщил, что налоговая вновь насчитала ему с бывшей женой недоимку на 94 млн руб., а вместе с пенями и штрафами сумма составит 140 млн руб. Для того чтобы «как можно скорее» погасить причиненный государству ущерб, находящийся под домашним арестом Артем Чекалин попросил суд позволить ему продать дом в Истре.

Стоит отметить, что дело бывшего делового партнера Валерии и Артема Чекалиных Романа Вишняка уже поступило в тот же Гагаринский суд, но еще не рассмотрено. Заседание назначено на 19 января. Что касается основной фигурантки, то блогер Лерчек вину отрицает, ссылаясь на то, что учредителем в зарубежных компаниях не значилась и ее роль сводилась лишь к записи тренировок.

Мария Локотецкая