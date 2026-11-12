Лерчек попросила Путина о помиловании

В феврале 2026 года у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии. Позже болезнь начала прогрессировать, из-за чего она не смогла участвовать в судебных заседаниях и была направлена на повторный курс химиотерапии. Врачи рекомендовали рассмотреть лечение в Китае, включая CAR-T-клеточную терапию, однако из-за ограничений выезд из страны невозможен.