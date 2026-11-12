Лерчек попросила Путина о помиловании
Блогер Валерия Чекалина (псевдоним — Лерчек) направила президенту России Владимиру Путину просьбу о помиловании. Об этом сообщил «РИА Новости» ее адвокат Константин Третьяков.
Заявление отправлено через интернет-приемную президента и продублировано во ФСИН, поскольку Чекалиной назначено условное наказание. В июле 2026 года Гагаринский суд Москвы приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 763,5 млн руб. по делу о незаконном выводе за рубеж свыше 250 млн руб.
По версии следствия, Валерия Чекалина совместно с бывшим мужем Артемом Чекалиным в 2021–2022 годах вывела деньги в ОАЭ, используя подложные документы и не уведомив налоговую службу. Бывший супруг блогера получил семь лет колонии.
В феврале 2026 года у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии. Позже болезнь начала прогрессировать, из-за чего она не смогла участвовать в судебных заседаниях и была направлена на повторный курс химиотерапии. Врачи рекомендовали рассмотреть лечение в Китае, включая CAR-T-клеточную терапию, однако из-за ограничений выезд из страны невозможен.
Защита настаивает на разрешении выезда и освобождении блогера из-за болезни. Суд учел наличие у нее четырех несовершеннолетних детей и тяжелый диагноз как смягчающие обстоятельства.