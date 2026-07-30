Лерчек вернули к правосудию

Гагаринский райсуд Москвы возобновил прерванный четыре с половиной месяца назад процесс по уголовному делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в выводе из России более 250 млн руб., полученных от фитнес-марафона «Идеальное тело». По ходатайству защиты разбирательство продолжилось в закрытом режиме. Ожидалось, что судом на первом заседании будет рассмотрено ходатайство прокуроров об ужесточении подсудимой меры пресечения — с запрета определенных действий на домашний арест, однако до этого не дошло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Валерия Чекалина (в центре) и ее адвокат Юлия Лисановская в суде

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Блогер Валерия Чекалина (в центре) и ее адвокат Юлия Лисановская в суде

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

На заседание суда, назначенное на четыре часа дня, подсудимая приехала за час. Обычно общительная с прессой, теперь 33-летняя Валерия Чекалина, выглядевшая заметно похудевшей, воздерживалась от комментариев и сразу прошла к залу. Как всегда, ее сопровождал отец ее четвертого ребенка — тренер по танго аргентинец Луис Сквиччиарини.

Оппоненты подсудимой — прокуроры Светлана Тарасова и Наталья Кузьмина, напротив, приехали с опозданием, что не осталось незамеченным судьей Алишером Лариным.

Последний сразу же сообщил, что от защиты поступил ряд ходатайств, в частности о проведении процесса в закрытом режиме. Адвокаты Юлия Лисановская и Артем Ковыршин просьбу поддержали. Первая отметила, что в ходе слушания будут раскрываться сведения о состоянии здоровья и заболеваниях ее подзащитной, а также «сведения личного характера». А адвокат Артем Ковыршин добавил, что предыдущие новости с процесса вызвали «большие эмоции и обсуждение по всей стране». «Я думаю, что это идет не на пользу ни процессу, ни Валерии Валерьевне, поскольку она находится в достаточно серьезной ситуации со своим здоровьем, и испытывать лишние нервы ей не нужно»,— заключил защитник. Прокуроры против закрытия процесса не возражали, и суд просьбу удовлетворил, попросив журналистов выйти.

После этого ожидалось, что суд рассмотрит поданное 24 июля гособвинителями ходатайство (имеется в распоряжении “Ъ”) об изменении Валерии Чекалиной меры пресечения с запрета определенных действий вновь на домашний арест.

Свою просьбу прокуроры обосновали тем, что на имя Валерии Чекалиной были куплены железнодорожные билеты — на 7 мая из Москвы в Санкт-Петербург и обратный билет на 10 мая. 23 июля адвокат Лисановская забрала у следователя изъятый ранее загранпаспорт Валерии Чекалиной.

Прокуроры указали, что, согласно сведениям из онкоцентра им. Н. Н. Блохина, Валерия Чекалина «по состоянию здоровья может участвовать в судебных заседаниях с учетом соблюдения рекомендаций врачей». «Данное обстоятельство свидетельствует о том, что текущая мера пресечения не обеспечивает в полной мере достижения целей уголовного судопроизводства: не гарантирует явку обвиняемой в суд, не исключает возможности воспрепятствовать производству по делу и скрыться от суда»,— говорилось в ходатайстве прокуратуры.

Напомним, процесс по делу Валерии Чекалиной начался в ноябре 2025 года. Тогда Лерчек, мать троих детей, ждала четвертого ребенка от нового возлюбленного. Перед судом же она предстала с бывшим мужем Артемом Чекалиным. Их обвинили в выводе в ОАЭ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, от пяти до десяти лет колонии) более 251,5 млн руб., полученных от продаж фитнес-марафона «Идеальное тело». Валерия Чекалина отрицала вину, а ее экс-супруг согласился с обвинением частично.

16 марта судья Екатерина Кузьмина приостановила процесс в отношении обвиняемой Чекалиной «до ее выздоровления», так как после родов у подсудимой обнаружили рак желудка четвертой стадии. В тот же день судья изменила подсудимой меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий, не запретив ей, к слову, каких-либо передвижений. 13 апреля был вынесен приговор Артему Чекалину — он получил семь лет лишения свободы со штрафом в размере 195,5 млн руб. На сегодняшний день судебный акт в силу не вступил.

Что касается Валерии Чекалиной, то уже спустя пару месяцев в СМИ заговорили о возможности возобновления разбирательства в отношении нее, так как появились кадры с посещением ею спортзала.

Несмотря на заверения адвокатов, которые утверждали, что их клиентка прошла около десятка курсов химиотерапии, в обществе возникли сомнения в том, что Валерия Чекалина смертельно больна.

3 июля уже другой судья Гагаринского суда Джемал Курбанов лишь изменил место проживания фигурантки с одного элитного коттеджного поселка («Миллениум парк») на другой — «Монтевиль» в Подмосковье, поскольку это можно было сделать только с разрешения суда. Куда ушла после громкого процесса из суда судья Екатерина Кузьмина, почему судья Джемал Курбанов не стал возобновлять процесс и дело досталось в итоге Алишеру Ларину, так и осталось «за кадром».

После возобновления процесса прокуроры по какой-то причине не стали настаивать на рассмотрении своего ходатайства об ужесточении Валерии Чекалиной меры пресечения. В свою очередь, Валерия Чекалина вновь заявила, что не признает вину, а прокуроры перешли к представлению доказательств и допросу свидетелей. По их просьбе по видео-конференц-связи, в частности, был допрошен в качестве свидетеля бывший деловой партнер Чекалиных — Роман Вишняк, который полностью признал вину и был осужден Гагаринским судом Москвы 29 января 2026 года на два с половиной года.

Именно на Романа Вишняка Артем Чекалин возложил всю вину за случившееся, утверждая, что идея создать в ОАЭ компанию, через которую бы осуществлялись все платежи за марафоны за рубеж, принадлежала ему. По версии Артема Чекалина, партнер заверил его, что «все на 100% будет легально».

Сама Валерия Чекалина настаивает, что учредителем ни в каких в зарубежных компаниях не значилась, а ее роль сводилась лишь к записи тренировок. По мнению ее адвокатов, «состава преступления в деле нет», а никаких подложных документов при переводе денег за рубеж никому не предоставлялось.

Ожидается, что 31 июля в суде доказательства представит сторона защиты, после чего пройдут прения сторон, в ходе которых прокуратура запросит для блогера наказание. После того как в прениях выступят адвокаты, подсудимая скажет последнее слово, а суд удалится на вынесение приговора.

Мария Локотецкая