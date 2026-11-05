Суду хватило своего приговора

В ходе него, по данным “Ъ”, адвокаты просили отменить приговор и оправдать подзащитную за отсутствием «события преступления». По словам одного из ее адвокатов Константина Третьякова, если суд на это не пойдет, защита просила дать отсрочку госпоже Чекалиной для выплаты штрафа, апеллируя к тому, что, согласно данным из налоговой инспекции, доход его клиентки за 2025 год составил всего 344 тыс. руб. «Мы посчитали, что для погашения штрафа ей потребовалось бы от 1 тыс. до 1,2 тыс. лет. То есть если бы она начала выплачивать штраф за 300 лет до основания Москвы, то в наши дни она бы его оплатила»,— посетовал защитник. Однако, взвесив доводы сторон, Мосгорсуд счел приговор законным, отказав прокуратуре в ужесточении наказания, однако внес в него некоторые изменения. Так, судебный акт пополнился годами рождения детей осужденной. Ей запретили извлекать доход от деятельности в интернете в период трехлетнего испытательного срока. И хотя, как признался “Ъ” адвокат Третьяков, «изменение юридической конструкции» и перенос дополнительного наказания в основное внешне ничего не изменили, однако фактически это ухудшило положение госпожи Чекалиной, которой при нарушении запрета «условный срок может быть заменен реальным». В этой связи защита планирует обжаловать приговор в кассации.