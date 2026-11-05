Суду хватило своего приговора
Блогеру Лерчек не стали ужесточать наказание и запретили извлекать доход в интернете
Мосгорсуд отказался ужесточить приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) по делу о выводе из России в ОАЭ более 250 млн руб. Как стало известно “Ъ”, гособвинение просило увеличить с пяти до шести лет назначенный фигурантке условный срок, а испытательный срок — с трех до пяти лет. Однако апелляция на это не пошла, впрочем внеся в приговор некоторые корректировки.
По данным “Ъ”, обжаловавшие приговор прокуроры Светлана Тарасова и Наталья Кузьмина сочли «чрезмерно мягким» наказание, которое Гагаринский суд Москвы назначил больной четвертой стадией рака подсудимой. В своем апелляционном представлении (имеется в распоряжении “Ъ”) прокуроры назвали «недостаточным» и назначенный ей испытательный срок.
Как ранее писал “Ъ”, 31 июля райсуд признал госпожу Чекалину виновной в совершении операций по переводу средств в иностранной валюте или рублях на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Как установил суд, госпожа Чекалина совершила преступление вместе с ее уже бывшим мужем Артемом Чекалиным и деловым партнером Романом Вишняком.
По версии следствия, фигуранты в 2021–2022 годах вывели из России в ОАЭ по подложным документам 251,6 млн руб., полученных от продаж фитнес-марафона «Идеальное тело».
Защита использование поддельных документов отрицала. Признавший вину Роман Вишняк в январе 2026 года получил два с половиной года колонии. А Артем Чекалин был осужден в апреле на семь лет со штрафом 195,5 млн руб. Мосгорсуд нашел его приговор законным.
Что касается Валерии Чекалиной, дело которой приостанавливалось в связи с обнаруженным у нее онкологическим заболеванием, то в итоге помимо пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет ей был назначен штраф в размере 763,5 млн руб., а также еще одно дополнительное наказание. Так, госпоже Чекалиной запретили в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов и других проектов в интернете.
Надзор решил, что «в целях предупреждения совершения новых преступлений» это наказание должно быть не дополнительным, а включено в основное и действовать в период испытательного срока. Последний, по данным обвинения, должен составить не три года, а пять лет. Осудить же блогера они попросили не на пять, а на шесть лет условно. Помимо этого, гособвинители предложили внести в приговор ряд небольших исправлений, в частности указав годы рождения четверых малолетних детей осужденной.
Сама 31-летняя госпожа Чекалина на апелляцию не пришла: рано утром 5 ноября ей стало хуже после очередного курса химиотерапии.
В ходе него, по данным “Ъ”, адвокаты просили отменить приговор и оправдать подзащитную за отсутствием «события преступления». По словам одного из ее адвокатов Константина Третьякова, если суд на это не пойдет, защита просила дать отсрочку госпоже Чекалиной для выплаты штрафа, апеллируя к тому, что, согласно данным из налоговой инспекции, доход его клиентки за 2025 год составил всего 344 тыс. руб. «Мы посчитали, что для погашения штрафа ей потребовалось бы от 1 тыс. до 1,2 тыс. лет. То есть если бы она начала выплачивать штраф за 300 лет до основания Москвы, то в наши дни она бы его оплатила»,— посетовал защитник. Однако, взвесив доводы сторон, Мосгорсуд счел приговор законным, отказав прокуратуре в ужесточении наказания, однако внес в него некоторые изменения. Так, судебный акт пополнился годами рождения детей осужденной. Ей запретили извлекать доход от деятельности в интернете в период трехлетнего испытательного срока. И хотя, как признался “Ъ” адвокат Третьяков, «изменение юридической конструкции» и перенос дополнительного наказания в основное внешне ничего не изменили, однако фактически это ухудшило положение госпожи Чекалиной, которой при нарушении запрета «условный срок может быть заменен реальным». В этой связи защита планирует обжаловать приговор в кассации.
Ранее, как сообщила блогер, в связи с прогрессированием ее болезни российские медики рекомендовали ей рассмотреть возможность CAR-T-клеточной терапии в Китае. Однако, как признался “Ъ” господин Третьяков, условный срок делает получение разрешения на выезд за рубеж невозможным. Поэтому защита планирует ходатайствовать в суде об освобождении Лерчека от наказания в связи с тяжелым заболеванием.