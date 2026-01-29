Бывший партнер Лерчек получил 2,5 года за вывод денег в ОАЭ

Суд приговорил к 2,5 года лишения свободы бывшего партнера супругов Чекалиных по делу о выводе 250 млн руб. в ОАЭ. Роман Вишняк признан виновным в совершении валютных операций с использованием подложных документов в особо крупном размере, сообщила прокуратура Москвы.

Суд установил, что господин Вишняк вместе с Артемом и Валерией Чекалиными с сентября 2021 года по февраль 2022 года перевели более 251,6 млн руб. на счет нерезидента. Деньги были получены от фитнес-марафона «Идеальное тело». Для обеспечения операций использовались документы с заведомо недостоверными сведениями, подчеркивали в следствии.

Свою вину Роман Вишняк признал в полном объеме. Дело по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ было выделено в отдельное производство, так как фигурант заключил досудебное соглашение со следствием. Обвинение запрашивало для него 4 года колонии. Защита настаивала, что Роман Вишняк активно содействовал расследованию, в том числе дал показания на предполагаемых сообщников.