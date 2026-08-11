Защита блогера Лерчек обжаловала ее приговор

Защита блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) подала апелляцию на приговор в пять лет лишения свободы условно. Об этом сообщил «РИА Новости» адвокат Константин Третьяков.

Адвокат сообщил, что защита не смогла подать полноценную жалобу, так как не получила возможности ознакомиться с текстом приговора. По словам юриста, копии документа не предоставили в установленный УПК пятидневный срок.

Гагаринский суд Москвы признал Валерию Чекалину виновной в выводе из России в ОАЭ более 250 млн руб. от продажи фитнес-марафона «Идеальное тело». Она также получила штраф в 763,5 млн руб. По тому же делу проходили ее бывший муж Артем Чекалин и их общий бизнес-партнер Роман Вишняк. Они получили семь лет и 2,5 года колонии соответственно.