Защита блогера Лерчек обжаловала ее приговор
Защита блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) подала апелляцию на приговор в пять лет лишения свободы условно. Об этом сообщил «РИА Новости» адвокат Константин Третьяков.
Адвокат сообщил, что защита не смогла подать полноценную жалобу, так как не получила возможности ознакомиться с текстом приговора. По словам юриста, копии документа не предоставили в установленный УПК пятидневный срок.
Гагаринский суд Москвы признал Валерию Чекалину виновной в выводе из России в ОАЭ более 250 млн руб. от продажи фитнес-марафона «Идеальное тело». Она также получила штраф в 763,5 млн руб. По тому же делу проходили ее бывший муж Артем Чекалин и их общий бизнес-партнер Роман Вишняк. Они получили семь лет и 2,5 года колонии соответственно.
Уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной, её бывшего мужа Артема Чекалина и делового партнера Романа Вишняка было возбуждено в 2024 году по версии следствия, которая утверждает, что фигуранты в 2021–2022 годах вывели из России в ОАЭ по подложным документам более 251 млн рублей, полученные от продаж фитнес-марафона «Идеальное тело». При этом супруги Чекалины не уведомили ФНС об открытии счетов в иностранной юрисдикции, а операции по переводу средств за границу проводили как покупку информационных продуктов.
Процесс рассмотрения дела Валерии Чекалиной несколько раз приостанавливали. Так, в марте 2026 года суд выделил ее дело в отдельное производство и приостановил из-за онкологического заболевания, заменив домашний арест на запрет определенных действий. После прохождения ею девяти курсов химиотерапии прокуратура добилась возобновления разбирательства, которое началось 30 июля 2026 года и проходило в закрытом режиме.