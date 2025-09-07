Марафон растянулся на 15 томов

Московская полиция завершила расследование уголовного дела популярного блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Они обвиняются в выводе по поддельным документам на счет одной из фирм в Объединенные Арабские Эмираты 250 млн руб., полученных от фитнес-марафона «Идеальное тело». Ранее экс-супругам инкриминировались неуплата налогов и легализация преступных доходов, но после погашения недоимки уголовное преследование фигурантов по этим обвинениям было прекращено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем и Валерия Чекалины обвиняются в незаконном выводе средств за пределы России

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Артем и Валерия Чекалины обвиняются в незаконном выводе средств за пределы России

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Валерия и Артем Чекалины, а также их деловой партнер Роман Вишняк 29 августа подписали протоколы о предъявлении им обвинения в окончательной редакции. Фигуранты уже приступили к ознакомлению с 15 томами уголовного дела — этот факт “Ъ” подтвердили представители защиты. Бывшим супругам инкриминируется перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Уголовное дело осенью прошлого года было возбуждено УВД по ТиНАО Москвы, на территории которого находится отделение Сбербанка, через которое, по данным правоохранителей, проводились фигурирующие в деле трансакции. В начале октября Артема и Валерию Чекалиных, а также Романа Вишняка Троицкий райсуд Москвы по ходатайству следствия поместил под домашний арест.

События, которые, по данным “Ъ”, легли в основу уголовного дела, начались в 2021 году.

Тогда Валерия Чекалина совместно с мужем организовала фитнес-марафон «Идеальное тело». Купившим курс за 3 тыс. руб. обещали минус 5 кг веса и минус 10 см в талии, а тем, кто приобрел два марафона,— еще и участие в розыгрыше квартиры в Москве и Audi. Желающим участвовать в марафоне предлагалось заключить договор оферты с расположенной в ОАЭ компанией E-Fitness, а получателем средств значилось Lerchek fit abu dhabi.

При этом, как установило следствие, вопреки действующему российскому законодательству супруги Чекалины не уведомили об открытии счетов в иностранной юрисдикции ФНС. А операции по переводу за границу полученных от клиентов за фитнес-марафоны средств фигуранты, по данным правоохранителей, проводили как покупку неких информационных продуктов. В итоге, пришло к выводу следствие, только в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года чета Чекалиных вывела в ОАЭ на подконтрольные счета 250 млн руб.

Организатором схемы полицейские считают Артема Чекалина. Помощь в выводе средств, по материалам дела, ему оказывал партнер по бизнесу — соучредитель ООО «Би Фит», «Летик Мейкап» и «Эко Фло» Роман Вишняк.

По ходу расследования фигуранты, по данным источников “Ъ”, вины не признавали. Какова их позиция на данный момент — неизвестно. Адвокаты подследственных комментировать “Ъ” ситуацию отказались.

Отметим, что это уже не первое уголовное дело, фигурантами которого становились Валерия и Артем Чекалины. Как ранее рассказывал “Ъ”, под уголовное преследование супружеская чета попала 20 февраля 2023 года. По версии СКР, с июля 2020 года по июль 2022 года Валерия Чекалина применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год. Однако получила доход 30-летняя блогер за счет реализации онлайн-марафонов быстрого похудения (стоимость месячного курса около 3 тыс. руб.) и торговли косметикой от бренда Letique, создателем которого она сама является, за этот период, как говорилось в деле, «в существенно большем размере». При этом переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные этим налоговым режимом НДС и НДФЛ Лерчек, как следовало из материалов дела, не захотела, а, чтобы скрыть доходы, занялась незаконным дроблением своего бизнеса с помощью мужа и других родственников. В итоге средства от продажи тысяч пакетов онлайн-марафонов по созданию «идеального тела» и косметики распределялись на расчетные счета, открытые на имя различных ИП. За счет этого бюджет, как установило следствие, недополучил налогов более чем на 505 млн руб.

В марте 2023 года фигурантам вменили в вину еще и легализацию денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. По данным СКР, из утаенных 311 млн руб., а с учетом недоимок, пеней и штрафа эта сумма выросла до 505 млн руб., обвиняемые Чекалины отмыли 280 млн руб. На эти деньги супруги, помимо прочего, через банк купили около $1,7 млн.

Однако в декабре позапрошлого года, после того как Лерчек погасила перед ФНС долг в размере 505 млн руб., ГСУ СКР прекратило дело по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и пособничества в этом преступлении (ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 198 УК РФ), которое было возбуждено в отношении нее и ее супруга. А 1 марта 2024 года было прекращено и дело о легализации (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) 280 млн руб. Отметим, что по ходу расследования супруги признавали вину только в неуплате налогов. Вскоре после этого Лерчек подала в суд заявление о разводе, который состоялся 10 июля прошлого года.

Олег Рубникович