Лерчек приговорили к свободе

К пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 763,5 млн руб. приговорил 31 июля Гагаринский суд Москвы блогера Валерию Чекалину, более известную как Лерчек. Она была признана виновной в выводе из России в ОАЭ более 250 млн руб. от продажи фитнесс-марафона «Идеальное тело».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фоне тяжелого заболевания никто не стал лишать Валерию Чекалину свободы

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ На фоне тяжелого заболевания никто не стал лишать Валерию Чекалину свободы

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

На заключительный день процесса, который возобновился накануне, подсудимая приехала одетая по-спортивному: в серый костюм свободного кроя и без обычных каблуков. Как только она вышла из машины, ее сразу атаковали репортеры: «Валерия, как ваше настроение?», «С кем вы оставили детей?», «Какие прогнозы на сегодняшнее заседание?», «Вашего бывшего мужа уже посадили в тюрьму, вы не боитесь повторить его судьбу?». Но она стоически хранила молчание, дожидаясь выхода из авто нынешнего возлюбленного — тренера по танцам аргентинца Луиса Сквиччиарини, от которого в феврале родила сына.

Вскоре после этого у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В середине марта 2026 года дело в отношении Валерии Чекалиной, которая предстала перед судом вместе с бывшим мужем Артемом Чекалиным, выделили в отдельное производство «до выздоровления». Ее перевели с домашнего ареста под запрет определенных действий. После прохождения подсудимой девяти курсов химиотерапии и заключения медиков о том, что она может участвовать в разбирательстве, оно 30 июля возобновилось в закрытом режиме, на чем настояли адвокаты.

Процесс прошел стремительно. Поданное за неделю до его начала ходатайство прокуроров, которые просили ужесточить госпоже Чекалиной меру пресечения на домашний арест из-за поездок в Санкт-Петербург и получения у следователя загранпаспорта, так и осталось нерассмотренным.

До этого, по данным СМИ, прокуратура просила суд назначить госпоже Чекалиной повторную медэкспертизу. Это произошло после того, как в сети появилась видеозапись о ее посещении спортзала, а также посты сожителя о тренировках возлюбленной. Сама госпожа Чекалина ранее утверждала, что перенесла операцию по восстановлению разрушенных метастазами позвонков. Прокуроры указали, что такие упражнения «не только противопоказаны, но и невозможны физически» после такого медицинского вмешательства. Однако, судя по всему, просьбу о дополнительном обследовании суд счел излишней, удовлетворившись сведениями из онкоцентра им. Н. Н. Блохина.

Уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной, ее бывшего мужа Артема Чекалина и делового партнера пары Романа Вишняка было возбуждено в 2024 году. По версии следствия, фигуранты в 2021–2022 годах вывели из России в ОАЭ по подложным документам (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) 251,6 млн руб., полученных от продаж фитнес-марафона «Идеальное тело». При этом, как установило следствие, вопреки российскому законодательству супруги Чекалины не уведомили ФНС об открытии счетов в иностранной юрисдикции. А операции по переводу за границу полученных от клиентов за фитнес-марафоны средств фигуранты, по данным МВД, проводили как покупку неких информационных продуктов.

Признавший вину Роман Вишняк в январе 2026 года получил два с половиной года колонии. Артем Чекалин, согласившийся с обвинением частично, был осужден в апреле на семь лет со штрафом 195,5 млн руб. Приговор по его делу был обжалован.

Сама госпожа Чекалина отрицала совершение преступления. Еще в начале рассмотрения дела в декабре 2025 года она заявила, что по сути не занималась коммерцией, не была учредителем зарубежных компаний, а ее роль сводилась лишь к записи тренировок. При этом, по ее мнению, в деле отсутствует даже событие преступления, так как за рубеж перечислялся легальный доход, с которого ФНС потом доначислила налоги на сумму около 100 млн руб.

В то же время прокуроры сочли вину подсудимой доказанной и запросили для госпожи Чекалиной шесть лет со штрафом в размере 1,221 млрд руб. и запретом в течение нескольких лет администрировать страницы и сайты в интернете. С учетом смягчающих обстоятельств — состояния здоровья и наличия на иждивении четверых малолетних детей — обвинители предложили считать наказание условным.

В свою очередь, адвокаты госпожи Чекалиной указывали на отсутствие в действиях подзащитной состава преступления и фактов использования каких-либо подложных документов. Защита просила ее оправдать, а если суд вынесет ей обвинительный приговор, то освободить от наказания по болезни (ст. 81 УК РФ). Сама госпожа Чекалина в последнем слове вновь заявила о невиновности, добавив, что в случае обвинительного исхода дела она просто не сможет выплатить запрошенный штраф.

Для того чтобы вынести приговор, судье Алишеру Ларину потребовалось больше двух часов. Подсудимая использовала это время, чтобы пообедать. Журналистов на оглашение судебного акта не пустили в связи с окончанием рабочего дня.

Решение суда оказалось несколько мягче, чем просило обвинение,— пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и штраф в размере 763,5 млн руб. (равен пятилетнему доходу осужденной).

Также госпоже Чекалиной запрещено в течение трех лет заниматься администрированием интернет-страниц, в том числе с привлечением третьих лиц. Под арестом до выплаты штрафа оставлен Rolls-Royce блогера Лерчек и другое имущество на общую сумму около 90 млн руб.

Осужденная покинула суд, не давая комментариев. Ее адвокат Артем Ковыршин заявил, что решение об обжаловании приговора защита примет после изучения судебного акта. На вопрос “Ъ”, доволен ли он исходом дела, защитник затруднился ответить. «Это вопрос скорее к Валерии. Я же, как юрист, не могу быть счастлив, потому что не было события преступления».

Мария Локотецкая