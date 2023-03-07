Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины: кто такие и сколько зарабатывают

7 марта в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных возбуждено уголовное дело об уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов на 300 млн руб. С них взята подписка о невыезде. Кто такая Валерия Чекалина и какой у них с супругом совместный бизнес — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерия и Артем Чекалины

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Валерия и Артем Чекалины

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Чекалина Валерия Валерьевна (LER_CHEK) родилась 6 октября 1992 года в Тольятти. В 2013 году окончила бакалавриат Высшей школы бизнеса МГУ, в 2015 году — магистратуру экономического факультета МГУ.

Начала вести блог в 2011 году, позже работала коммерческим директором в обанкротившейся компании своего мужа Артема Чекалина ООО «Валар плюс», занимавшейся розничной торговлей. В 2016 году запустила линию косметики Letique Cosmetics, с 2017 года организует фитнес-марафоны под названием «Идеальное тело».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Валерия Чекалина рекламирует косметику своего бренда в социальных сетях Фото: Социальные сети Валерии Чекалиной Бренд косметики Letique Cosmetics Фото: Letique Cosmetics Следующая фотография 1 / 2 Валерия Чекалина рекламирует косметику своего бренда в социальных сетях Фото: Социальные сети Валерии Чекалиной Бренд косметики Letique Cosmetics Фото: Letique Cosmetics

В 2020 году попала на 7-е место рейтинга российских блогеров Forbes с годовым доходом $600 тыс. В 2021 году сыграла роль второго плана в сериале «Зеленый мэр». В ноябре того же года стала ведущей рубрики «Ой, мамочки» в программе телеканала «Муз-ТВ» «Каждое утро».

На Instagram-страницы (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Валерии и Артема Чекалиных подписаны 10,4 млн и 4 млн пользователей соответственно. У Telegram-канала Lerchek более 691 тыс. подписчиков. По данным «Медиалогии», блог Валерии Чекалиной в январе 2023 года занимал в рейтинге популярных Instagram-блогеров 4-е место. Основной контент блога — яркие картинки из жизни семьи и фотосессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерия Чекалина (слева) в сериале «Зеленый мэр»

Фото: Кинопоиск Валерия Чекалина (слева) в сериале «Зеленый мэр»

Фото: Кинопоиск

Действующее ИП госпожи Чекалиной зарегистрировано в 2018 году в Москве. Виды деятельности — представление в средствах массовой информации и различные виды торговли.

По данным Kartoteka.ru, Валерия Чекалина также является бенефициаром нескольких компаний, занимающихся продажей одежды, косметики и фармацевтической продукции, в том числе ООО «Би фит» (выручка в 2021 году — 2,9 млрд руб., чистая прибыль 657,8 млн руб.), ООО ЛЭА, ООО «Летикбад».

Ее муж Артем Чекалин является гендиректором ООО «Би фит», владеет косметическими компаниями ООО «Летик Мейкап» (выручка 113,8 млн руб., чистая прибыль — 59,7 млн руб.) и ООО «Экофлоу» (чистый убыток в 2021 году — 2,6 млн руб.), а также компанией по продаже одежды ООО «Леани».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Страница бренда Leani на Wildberries

Фото: WILDBERRIES Страница бренда Leani на Wildberries

Фото: WILDBERRIES

У Валерии и Артема Чекалиных трое детей. Родственники Валерии и Артема Чекалиных тоже ведут успешные блоги. У младшего брата Валерии Родиона 99,8 тыс. подписчиков в Instagram, а у супруги младшего брата Артема Анны — 1,4 млн.