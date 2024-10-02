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Коммерсантъ FM
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Марафон Лерчек финишировал в ОАЭ

Блогера и ее бывшего мужа заподозрили в выводе средств за границу

До десяти лет лишения свободы может грозить блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему Чекалину. Только полгода назад было прекращено уголовное дело, по которому они обвинялись в уклонении от уплаты налогов и отмывании 280 млн руб., а теперь оба стали фигурантами нового — о выводе за границу прибыли от онлайн-марафона по подложным документам. На данный момент речь идет о периоде с сентября 2021 по февраль 2022 года, когда на счета одной из фирм в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) ушло 250 млн руб.

Прошло лишь полгода после закрытия первого дела Валерии и Артема Чекалиных, как они стали фигурантами второго

Прошло лишь полгода после закрытия первого дела Валерии и Артема Чекалиных, как они стали фигурантами второго

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Прошло лишь полгода после закрытия первого дела Валерии и Артема Чекалиных, как они стали фигурантами второго

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В среду, 2 октября, рано утром сразу несколько следственно-оперативных групп приехали с обысками почти по десятку адресов (квартиры, загородные дома и офисы) в столице и ближайшем Подмосковье. Все они имеют отношение к Артему и Валерии Чекалиным. Мероприятия проводились в рамках возбужденного накануне УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве уголовного дела по факту перевода денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Основанием для расследования стали материалы, собранные сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ. Именно на территории Новой Москвы через отделение Сбербанка, по данным следствия, были зафиксированы фигурирующие в деле трансакции, чем и объясняется место начала расследования.

Речь в материалах дела, по данным “Ъ”, идет о том, что в 2021 году Валерия Чекалина совместно с мужем организовала фитнес-марафон «Идеальное тело». Купившим курс за 3 тыс. руб. обещали минус 5 кг веса и 10 см в талии, а тем, кто приобрел два марафона, еще и участие в розыгрыше квартиры в Москве и Audi. При этом желающим участвовать в марафоне предлагалось заключить договор оферты с расположенной в ОАЭ компанией E-Fitness, а получателем средств значилось Lerchek fit abu dhabi.

Как было установлено правоохранителями, вопреки действующему российскому законодательству, господа Чекалины не уведомили об открытии счетов в иностранной юрисдикции ФНС. При этом, по данным сыщиков, операции по переводу за границу полученных от клиентов за фитнес-марафоны средств фигуранты проводили как покупку неких информационных продуктов.

В итоге, по данным силовиков, только в период с сентября 2021 по февраль 2022 года чета Чекалиных вывела в ОАЭ на подконтрольные счета 250 млн руб.

Организатором схемы полицейские считают Артема Чекалина. Помощь в выводе средств, по материалам дела, ему оказывал партнер по бизнесу — соучредитель ООО «Би Фит», «Летик Мейкап» и «Эко Фло» Роман Вишняк. В среду их обоих в статусе свидетелей доставили на допрос, который продолжался до позднего вечера. В ближайшее время в этом же статусе, видимо, будет допрошена и Валерия Чекалина.

Напомним, что в декабре прошлого года, после того как Лерчек погасила перед ФНС долг в размере 505 млн руб., ГСУ СКР прекратило дело по факту уклонения от уплаты налогов и пособничестве в этом (ч. 2 ст. 198 и ч. 5 ст. 33 УК РФ), которое было возбуждено в отношении нее и ее супруга. А 1 марта 2024 года было прекращено и дело о легализации (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) 280 млн руб. Вскоре после этого Лерчек подала в суд заявление о разводе, который состоялся 10 июля.

Как уже рассказывал “Ъ”, под уголовное преследование чета Чекалиных попала 20 февраля 2023 года. По версии СКР, с июля 2020 по июль 2022 года Валерия Чекалина применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год. Однако обогатилась 30-летняя блогер за счет реализации онлайн-марафонов быстрого похудения (стоимость месячного курса около 3 тыс. руб.) и торговли косметикой от бренда Letique, создателем которого она сама является, за этот период, как считают правоохранители, «в существенно большем размере». При этом переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные этим налоговым режимом НДС и НДФЛ Лерчек, как следовало из материалов дела, не захотела, а чтобы скрыть доходы, занялась незаконным «дроблением» своего бизнеса с помощью мужа и других родственников. В итоге доходы от продажи тысяч пакетов онлайн-марафонов по созданию «идеального тела» и косметики распределялись на расчетные счета, открытые на имя различных ИП. За счет этого бюджет, как установило следствие, недополучил налогов более чем на 505 млн руб.

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В марте 2023 года фигурантам вменили в вину еще и легализацию денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. По данным СКР, из утаенных 311 млн руб., а с учетом недоимок, пеней и штрафа эта сумма выросла до 505 млн руб., обвиняемые Чекалины отмыли 280 млн руб., полученных от продажи пакетов онлайн-марафонов по созданию «идеального тела» и косметики от бренда Letique. На эти деньги супруги, помимо прочего, через банк купили около $1,7 млн.

Отметим, что свою вину супруги признали только в части, касающейся уклонения от уплаты налогов.

Олег Рубникович

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