У Лерчек начался судебный марафон

Гагаринский райсуд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина о выводе по поддельным документам в Арабские Эмираты свыше 250 млн руб., полученных от фитнес-марафона «Идеальное тело». Сама госпожа Чекалина вину отвергла, отметив, что не получила от продажи продукта денег, а следствие не указало, о каких поддельных документах идет речь. В свою очередь, ее бывший экс-супруг согласился с обвинением частично, сказав, что не отрицает содеянного, однако не согласен с квалификацией своих действий. Трактовать же, по версии подсудимого, их следует как уклонение от уплаты налогов, срок давности за которое, впрочем, уже истек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерия Чекалина (слева) в суде вину не признала, а ее бывший муж Артем Чекалин (справа) согласился с обвинением частично

На процесс расторгнувшие брак бывшие супруги Чекалины прибыли порознь. Однако в зале суда выяснилось, что, несмотря на развод летом 2024 года, их все еще объединяет общий бизнес. По крайней мере, когда устанавливали данные о личности, Артем Чекалин представился исполнительным директором ООО «Би Фит», а Валерия — коммерческим директором той же компании.

При выяснении явки участников процесса также оказалось, что старший помощник гагаринского межрайонного прокурора Наталья Кузьмина является однофамилицей судьи Екатерины Кузьминой. Последняя поспешила внести ясность, что никаких «родственных связей» (это запрещает закон) между ними не имеется.

После этого защита Артема Чекалина ринулась в бой. Адвокат подсудимого Корней Подвойский заявил, что следствие «сокрыло» и не включило в материалы дела ряд документов, которые свидетельствуют в пользу подсудимых.

В частности, протоколы допроса 35 свидетелей, запросы следователя в Сбербанк и другие кредитные учреждения и ответы от них, справки из банков и договор, который заключил бизнес-партнер его подзащитного Роман Вишняк с ИП Данилиным. Последний, по словам адвоката, доказывает, что марафон создавался не только на территории РФ, но и за рубежом. Защитник ходатайствовал об истребовании из УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам (ТиНАО) документов, а также о возврате дела прокурору. Однако суд счел просьбу преждевременной, после чего было предоставлено слово прокурору.

Она сообщила, что подсудимые Чекалины обвиняются в совершении валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Преступление было совершено ими в составе организованной группы, в которую помимо супругов Чекалиных также вошел их бизнес-партнер, соучредитель ООО «Би Фит», «Летик Мейкап» и «Эко Фло» программист Роман Вишняк. Последний признал вину и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело будет рассмотрено отдельно.

Речь шла о периоде с 12 сентября 2021 года по 26 февраля 2022 года, когда Валерия Чекалина совместно с мужем организовали фитнес-марафон «Идеальное тело».

Купившим курс за 3 тыс. руб. обещали минус 5 кг веса и минус 10 см в талии, а тем, кто приобрел два марафона,— еще и участие в розыгрыше квартиры в Москве и Audi.

Несмотря на то что продукт был создан в России, деньги за него выводились за рубеж: желающим участвовать в марафоне предлагалось заключить договор оферты с расположенной в ОАЭ компанией E-FITNESS FZSO, бенефициарами которой являлись Артем Чекалин и Роман Вишняк, а получателем средств значилось LERCHEK FIT ABU DHABI ARE.

При этом, как установило следствие, вопреки российскому законодательству супруги Чекалины не уведомили об открытии счетов в иностранной юрисдикции ФНС. По словам прокурора, всего на счета компании в ОАЭ было перечислено 251 млн 618 тыс. 673 руб. При этом Сбербанк как агент валютного контроля был введен фигурантами в заблуждение, поскольку электронный платежный документ содержал недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении платежа и формировался при оплате через сайт lerchek.fit на основании подложного договора оферты.

Артем Чекалин был назван организатором и исполнителем «преступной группы», в которую входили господин Роман Вишняк, Валерия Чекалина и «неустановленные лица». По словам прокурора, они занимались «незаконной реализацией» информационного продукта, для чего были созданы сайт lerchek.fit и приложение Check Fit. Валерия Чекалина являлась «исполнителем» преступления, которая, как сказала прокурор, предоставила реквизиты своего ИП «Чекалина ВВ». Оно использовалось для создания марафона и его рекламы, а сама Чекалина «получала прибыль от его реализации», утверждала гособвинитель.

Когда пришло время высказать отношение к предъявленному обвинению, оба подсудимых заявили, что оно им непонятно, поскольку вменяемая им в вину статья предусматривает использование подложных документов.

«Однако в самом обвинении написано, что переводы проводили покупатели фитнес-марафона. Но ни они, ни мы не предоставляли в банк никаких документов, тем более подложных»,— сказал господин Чекалин.

Он заметил, что в обвинении не указано, какие именно нормы валютного законодательства были нарушены при создании фитнес-марафона. Также подсудимый отверг наличие организованной группы. Тем не менее Артем Чекалин заявил, что все же признает вину и «раскаивается в содеянном», так как «допустил ошибку». Однако он не согласен с квалификацией его действий. По мнению фигуранта, как и по его первому делу, которое было прекращено после выплаты недоимки в 504 млн руб., его действия сейчас должны трактоваться как уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), а сам он в настоящее время «предпринимает усилия», чтобы погасить причиненный государству ущерб. Стоит отметить, что срок давности по этой статье составляет три года и в настоящее время уже истек.

Такое же мнение относительно предъявленного обвинения высказали адвокаты. Так, защитник господина Чекалина сказал, что, несмотря на частичное признание его клиентом вины, обвинение «не перестанет быть несостоятельным». «Чекалин и Вишняк не совершали никаких валютных операций, они просто принимали от граждан платежи»,— заметил Корней Подвойский. По его словам, в обвинении ошибочно указано, что фитнес-марафон был полностью создан в России. Адвокат сообщил, что здесь были сняты лишь аудио- и видеоролики с упражнениями, тогда как разработкой сайта и приложения, а также продажей марафона занималась компания E-FITNESS-FZСO, расположенная за рубежом.

Аналогичную точку зрения высказала и находящаяся на шестом месяце беременности Валерия Чекалина, назвавшая обвинение противоречивым. Она заявила, что полностью отрицает вину. При этом, на ее взгляд, отсутствует даже событие преступления, так как речь идет о переводе за рубеж легального дохода. Подсудимая призналась, что сделки по перечислению денег «были предметом контроля со стороны ФНС», но только «не валютного, а налогового контроля». И позже с уже вполне «законного дохода» был доначислен налог на сумму порядка 100 млн руб.

«То есть следствие говорит, что действия были незаконными, а ФНС говорит: все законно, только налоги нужно заплатить»,— сказала подсудимая.

Она подчеркнула, что ее ИП не участвовало в создании марафона или сайта, да и сама она не получила за него ни копейки. По словам госпожи Чекалиной, она занималась лишь подготовкой фото- и видеоматериалов, а организация и продажа продукта, а также разработка и администрирование сайта и приложения были поручены компании E-FITNESS-FZСO. «Сама информация размещалась на серверах за рубежом, вроде бы это было в Латвийской Республике»,— сказала подсудимая.

Позже ее адвокаты заявили “Ъ”, что, по их данным, даже в рамках бракоразводного процесса их подзащитная не получила и части прибыли от марафона. Защитник подсудимой Артем Ковыршин заявил “Ъ”, что защита будет добиваться вынесения блогеру оправдательного приговора. Выступая в суде, он высказал мнение, что «обычные предпринимательские действия по реализации продукции следствием были названы преступными», сравнив создание фитнес-марафона с написанием книги. «Ну написал писатель в России книгу. У него разве есть ограничения продавать ее только в России или он может поручить агенту продавать ее за рубежом?» — задал риторический вопрос адвокат.

Мария Локотецкая