Валерия (Лерчек) Чекалина: карьера, семья и уголовные дела

31 июля прокуратура потребовала приговорить блогера и фитнес-тренера Валерию Чекалину к шести годам лишения свободы условно по делу о выводе из РФ более 250 млн руб. Чем известна блогер Лерчек — в справке “Ъ”.

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Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Валерия Чекалина

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Чекалина Валерия Валерьевна (фамилия при рождении — Феопентова) родилась 6 октября 1992 года в Тольятти. В 2013 году окончила бакалавриат Высшей школы бизнеса МГУ, в 2015 году — магистратуру экономического факультета МГУ.

Начала вести блог будучи студенткой в 2011 году, в 2012-м вышла замуж за предпринимателя Артема Чекалина. У пары родилось трое детей. В своих соцсетях госпожа Чекалина давала советы по уходу за телом, публиковала рецепты, рассказывала о похудении, питании и фитнесе во время беременности. Трудоустроена была в компании мужа — ООО «Валар плюс», которое занималось розничной торговлей.

С 2017 года организовывала фитнес-марафоны под названием «Идеальное тело», позже предлагала «денежные марафоны», в которых делилась советами о том, как запустить свой бизнес и добиться прибыли в короткие сроки. Марафоны несколько раз становились объектом критики, а также судебных претензий их участников.

В 2018 году основала косметический бренд Letique. В 2020-м попала на седьмое место рейтинга российских блогеров Forbes с годовым доходом $600 тыс. В 2021 году создала бренд нижнего белья Leani, сыграла роль второго плана в сериале «Зеленый мэр» и стала ведущей рубрики «Ой, мамочки» в программе телеканала «Муз-ТВ» «Каждое утро».

К 2023 году косметический бренд принес супругам Чекалиным 10 млрд руб. Основные доходы проходили через компанию ООО «Би фит», гендиректором которой был сам Артем Чекалин. По данным «СПАРК-Интерфакс», доходы этой компании к 2022 году превышали 2,8 млрд руб.

На Instagram-страницу (соцсеть принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) Валерии Чекалиной подписаны 10,5 млн человек. По данным «Медиалогии», в 2023 году она занимала четвертое место в рейтинге популярных блогеров. Аудитория Telegram-канала «Lerchek теперь тут» — 277 тыс. подписчиков.

В марте 2023 года против супругов возбудили два уголовных дела. Первое касалось отмывания средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК), второе было заведено по статье об уклонении от уплаты налогов и пособничестве в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК). Вину по обоим делам супруги не признали. Первое было прекращено в декабре 2023 года после выплаты долгов по налогам, второе — в марте 2024-го «в связи с отсутствием в деянии состава преступления». В том же месяце Валерия Чекалина подала на развод.

В октябре 2024 года против бывших супругов было возбуждено новое уголовное дело по ст. 193.1 УК. По версии следствия, фигуранты вывели из России в ОАЭ по подложным документам более 251 млн руб., полученных от продаж фитнес-марафона «Идеальное тело». Деловой партнер пары Роман Вишняк признал вину, получив два с половиной года колонии. Валерия Чекалина отрицала вину, а ее экс-супруг согласился с обвинением частично. В апреле 2026 года Артем Чекалин был осужден на семь лет.

В феврале 2026 года находящаяся под следствием Валерия Чекалина родила ребенка, отцом стал хореограф Луис Сквиччиарини. После родов у нее обнаружили рак желудка четвертой стадии. В марте суд приостановил процесс в отношении госпожи Чекалиной «до ее выздоровления» и изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. В июле прерванный процесс по уголовному делу был возобновлен в закрытом режиме.