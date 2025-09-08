Неидеальное дело за «Идеальное тело»

Как стало известно «Ъ», бывший супруг блогера Валерии Чекалиной Артем Чекалин частично признал вину по уголовному делу о переводе в Арабские Эмираты свыше 250 млн руб., полученных от фитнес-марафона «Идеальное тело». Он не согласен с квалификацией его действий следствием и полагает, что их могут трактовать как уклонение от уплаты налогов, при этом недоимку господин Чекалин готов оплатить. В то же время пока непонятно, какую позицию заняла его бывшая супруга, которая не давала показаний по делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Чекалин в зале суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Артем Чекалин в зале суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ» адвокат Артема Чекалина Константин Третьяков из адвокатского бюро ЕПАМ, прежде чем 1 сентября начать знакомиться с 15 томами дела, его подзащитному было предъявлено обвинение в окончательной редакции. «Фактические обстоятельства наш подзащитный признает, однако мы полагаем, что в его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере; от пяти до десяти лет колонии)»,— сказал адвокат.

По его словам, согласно ответам, полученным защитой из Федеральной налоговой службы, операции на сумму до 10 тыс. руб. не подпадают под валютный контроль. «Кроме того, ответственность по ст. 193.1 УК РФ несут лица, перечисляющие деньги, а не отправляющие их»,— сказал господин Третьяков.

«Максимально, что можно было усмотреть в данной ситуации — это уклонение физлица от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ; от штрафа до трех лет колонии), срок давности по которой уже истек»,— считает защитник.

Если действия господ Чекалиных переквалифицируют, то их могут освободить от уголовной ответственности. Но это не лишит их обязанности погасить в казну недоимку, которая вместе с пенями и штрафами может составить порядка 140 млн руб.

«Артем Чекалин готов добровольно выплатить всю необходимую сумму»,— подчеркнул его адвокат.

В то же время пока непонятно, какую позицию займет в суде госпожа Чекалина, которая с момента возбуждения дела в октябре 2024 года не давала показаний и недавно сменила адвоката. Защищающий ее Артем Ковыршин заявил «Ъ», что при предъявлении его клиентке обвинения был нарушен закон: следователи не дали ей необходимое время, чтобы она могла нанять защитника по соглашению. Он воздержался от дальнейших комментариев без согласия доверительницы, выразив лишь уверенность в том, что «в деле действительно отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 193.1 УК РФ». В начале следствия, по данным «Ъ», госпожа Чекалина не признала вину, включая факт вывода денег по подложным документам.

События, которые вменяет в вину блогерам следствие, произошли с сентября 2021 года по февраль 2022 года. Тогда Валерия Чекалина совместно с мужем организовали фитнес-марафон «Идеальное тело». Купившим курс за 3 тыс. руб. обещали минус 5 кг веса и минус 10 см в талии, а тем, кто приобрел два марафона,— еще и участие в розыгрыше квартиры в Москве и Audi. Желающим участвовать в марафоне предлагалось заключить договор оферты с расположенной в ОАЭ компанией E-Fitness, а получателем средств значилось Lerchek fit abu dhabi. При этом, как установило следствие, вопреки действующему российскому законодательству супруги Чекалины не уведомили об открытии счетов в иностранной юрисдикции ФНС. А операции по переводу за границу полученных от клиентов за фитнес-марафоны средств фигуранты, по данным МВД, проводили как покупку неких информационных продуктов.

Таким образом, пришло к выводу следствие, чета Чекалиных вывела в ОАЭ на подконтрольные счета 251,6 млн руб.

Ранее стало известно, что полиция 29 августа завершила расследование дела и находящиеся под домашним арестом фигуранты приступили к ознакомлению с его материалами. Валерия Чекалина делает это в арендованном ею за 3,5 млн руб. доме в коттеджном поселке «Миллениум Парк» в подмосковной Истре, куда ей привозят материалы, а ее бывший муж ездит к следователям сам.

Третий фигурант — деловой партнер блогеров Роман Вишняк, отвечавший за программное обеспечение. Он признал вину и остался под подпиской о невыезде, заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на господ Чекалиных. В этой связи его дело выделят в отдельное производство и рассмотрят самостоятельно в особом порядке. Закон гарантирует господину Вишняку более мягкое наказание.

Мария Локотецкая