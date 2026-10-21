Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему мужу Лерчек
Мосгорсуд утвердил 7 лет колонии для бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина
Московский городской суд отклонил апелляцию бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артема Чекалина на приговор по делу о незаконных валютных операциях, сообщил корреспондент «Ъ». Приговор Гагаринского райсуда — семь лет колонии — вступил в законную силу.
Районный суд вынес приговор Артему Чекалину в апреле 2026 года. По делу о выводе из России более 250 млн руб., полученных от фитнес-марафона «Идеальное тело», ему также назначили штраф около 195 млн руб.
Сама Лерчек в июле была приговорена к пяти годам колонии условно со штрафом в размере 763,5 млн руб. В ходе процесса стало известно, что она смертельно больна — у нее нашли рак желудка четвертой стадии.