Цифры уходящей недели

Более чем на 700% увеличатся расходы на обслуживание госдолга Удмуртии в 2027 году относительно 2026-го. Они преодолеют отметку в 2 млрд руб.

До 1,3—3,5% в год замедлится рост реальных доходов жителей Удмуртии в 2027-2029 годах. В 2025 году показатель составил 9%.

На 29,8% снизится объем инвестиций в экономику Удмуртии в 2026 году. Он составит 190,3 млрд руб.

На 6,3% выросла стоимость 1 кв. м на вторичном рынке недвижимости Удмуртии. Она достигла 114,6 тыс. руб.

49 точек получили лицензии на продажу табачной продукции. Их начали оформлять с 1 октября. Всего в Удмуртии работают 5,3 тыс. таких торговых объектов.

На 8,1% вырос оборот розничной торговли Удмуртии в январе—сентябре. По пищевым продуктам и табаку рост составил 9,2%, по непродовольственным товарам — 6,9%.

До 50 млн руб. направят на содержание платных парковок Ижевска в 2026-2027 годах. Такой аукцион появился на портале госзакупок.

62 селлера в Удмуртии, чей товар пострадал в результате атаки БПЛА по складам Wildberries, получили софинансирование на логистику и хранение товаров. Размер выплаты на одного составляет 20 тыс. руб.

В 4,7 раза потребность в работниках на предприятиях Удмуртии превышает число официальных безработных. Уровень общей безработицы в Удмуртии к августу составил 1,42%.

Более 500 млн руб. заложили в бюджете Удмуртии на проведение выборов в 2027 году. Республике предстоит выбрать главу и депутатов регионального Госсовета.

18,7 млрд руб. составил совокупный доход самозанятых в Удмуртии. В январе—октябре такой специальный налоговый режим оформили 142 тыс. человек.

800 млн руб. выделят из бюджета Удмуртии на проекты самообложения граждан в 2027 году. По программе на один рубль от жителей приходится три рубля из региональной казны.

На 7,2% увеличились объемы промпроизводства Удмуртии в январе—сентябре. По обрабатывающим отраслям рост составил 17,8%.