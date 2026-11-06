Цена за квадратный метр на «вторичке» в Удмуртии выросла на 6% за квартал
Республика заняла первое место в ПФО по приросту стоимости «квадрата»
Удмуртия заняла первое место в ПФО по росту стоимости 1 кв. м на вторичном рынке жилья за третий квартал. «Квадрат» увеличился в цене на 6,3%, до 114,6 тыс. руб. Такие данные привел Удмуртстат.
В целом по стоимости 1 кв. м Удмуртия находится на шестом месте в округе. Лидер рейтинга — Татарстан с показателем 179,3 тыс. руб. В аутсайдерах — Пензенская область, где «квадрат» на вторичном рынке стоит 92,9 тыс. руб.
На первичном рынке Удмуртии 1 кв. м оценивался в июле—сентябре в 139,9 тыс. руб. Прирост за квартал — 1,5%. Республика также заняла шестое место в ПФО, лидер — Татарстан (204,7 тыс. руб.). Внизу находится Оренбургская область с показателем 109,1 тыс. руб.
Напомним, стоимость 1 кв. м в новостройках Ижевска за октябрь поднялась на 0,6%, до 151,5 тыс. руб. Цена квартиры достигла 7,6 млн руб.