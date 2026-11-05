В Удмуртии за 10 месяцев самозанятость оформили 142 тысячи человек
Их суммарный доход составил 18,7 млрд рублей
За январь—октябрь более 142 тыс. человек зарегистрировались как самозанятые, сообщает пресс-служба регионального УФНС. Их совокупный доход составил 18,7 млрд руб.
Ранее в налоговой службе писали, что наиболее востребованными направлениями работы для самозанятых были IT-сфера, строительство и ремонт, маркетинг и реклама, пассажирские и грузовые перевозки, а также маникюрные услуги.
Оформить такой режим налогообложения может каждый работающий на себя с годовым доходом не выше 2,4 млн руб. Ставка налога на профессиональный доход составляет 4% при работе с физическими лицами и 6% — с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. С 2026 года самозанятые получили право добровольно уплачивать страховые взносы и оформлять больничные листы.
Напомним, за полгода в республике в 35 раз, до 5,5 тыс., выросло число плательщиков по экспериментальному режиму налогообложения АУСН. За этот период они пополнили консолидированный бюджет Удмуртии на 1,2 млрд руб.