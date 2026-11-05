В Удмуртии за 10 месяцев самозанятость оформили 142 тысячи человек

Оформить такой режим налогообложения может каждый работающий на себя с годовым доходом не выше 2,4 млн руб. Ставка налога на профессиональный доход составляет 4% при работе с физическими лицами и 6% — с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. С 2026 года самозанятые получили право добровольно уплачивать страховые взносы и оформлять больничные листы.