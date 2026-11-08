«Ростов» сыграл на Москву
Поделив очки с «Зенитом», он лишил его единоличного лидерства в чемпионате России
Очередной тур чемпионата России по футболу лишил единоличного лидерства в турнире «Зенит». Он на своем поле дважды вел в матче с «Ростовом» и дважды позволял сопернику отыгрываться. После ничьей — 2:2 — вровень с ним на верхушке таблицы очутилось московское «Динамо».
Для чемпионов России их матч с «Ростовом» долго проходил в каком-то исключительно благостном ключе. Ростовчане не выглядели командой, которая хочет этой игрой что-то необычное о себе рассказать. Были осторожными, даже, строго говоря, робкими. А «Зенит», никуда не торопясь, нашел возможность счет открыть. На руку ему сыграл стандарт. Максим Глушенков навесил на ближнюю штангу, и плечистые ростовские защитники вроде бы были готовы встретить любого, кто в этот участок метнется. Но Дуглас Сантос, вообще-то прежде не замеченный в большой любви именно к силовым единоборствам, как-то легко всех, кто очутился на его пути, раздвинул, чтобы пробить головой.
В конце концов и «Ростов», видимо решив, что робеть, пропустив, глупо, добавил в наглости. Ближе к перерыву на зенитовской половине уже иногда разворачивались события, вынуждавшие трибуны поволноваться. А в начале второго тайма произошло событие, вынудившее их всерьез загрустить. Ростовский форвард Олакунле Оласегун мягко принял на фланге с виду не такой уж удобный заброс, затем накрутил мешавшего ему Густаву Мантуана и хитро пробил из-под него. Петербургский голкипер Богдан Москвичев мяч отбил, но расположившийся перед ним защитник Кевин Андраде так неуклюже старался с ним совладать, что из его потуг родился автогол.
«Зенит» ответил на гол очень быстро — волшебным ударом Луиса Энрике. Бразилец из-за штрафной попал точнехонько в девятку.
Матч катился к своему финишу. Признаков, что он будет для «Зенита» скверным, не наблюдалось. И тут ростовчанин Андрей Лангович, сцепив зубы, протащил мяч по левому флангу, прострелил, а Вильмар Барриос упустил Ивана Комарова. Сыграв вничью, зенитовцы возглавляют турнирную таблицу, но их лидерство чисто символическое. Московское «Динамо» идет вровень с ними по набранным очкам.
Один из преследователей «Зенита», «Спартак», игравший чуть раньше с «Акроном», наверняка тревожил своих поклонников каким-то исключительным гостеприимством. Не просто давал тольяттинцам играть — настаивал на этом, наплевав на плотность. «Акрон» щедростью хозяина с удовольствием пользовался. Эффектных, таких, что совершенно не вяжутся с образом рядового середняка, атак в его исполнении было множество. Была даже такая, что вполне могла попасть в рейтинг самых красивых в нынешнем сезоне. Не хватило точки пожирнее. Артем Шуманский пальнул от линии штрафной в перекладину.
Пожар, впрочем, постоянно полыхал и у тольяттинских ворот. Однажды голкипер Виталий Гудиев с партнерами напортачили так, что Жедсону довелось остаться с глазу на глаз с вратарем. Гудиев исправился.
«Спартак», переживая острые чужие наскоки, на перерыв все-таки ушел, ведя в счете. Помогла изумительная передача «черпачком» Наиля Умярова на Эсекьеля Барко и незадачливость Слободана Тедича, пытавшегося укротить прострел,— срезал мяч в собственные ворота.
А лихой, слегка безалаберный футбол не желал заканчиваться. Никому в этот вечер не было дела до жесткой дисциплины. Всем хотелось нестись на штурм.
«Акрон» своего шанса дождался после классного дриблинга Шуманского. Мяч благодаря ему достался Стефану Лончару, а тот аккуратненько ввинтил его с двух десятков метров в угол. Спартаковский вратарь Александр Максименко, вытянувшийся струной вдоль ленточки, казалось, достанет его. Но нет, не достал.
А «Спартак», нарвавшись на оплеуху, вообще не горевал по этому поводу. Снова попер на «Акрон» и снова вышел вперед. Теперь маленький шедевр исполнил Данил Пруцев. Принимая пас от Барко, он жутко ловко крутанулся вокруг своей оси, сбрасывая с плеч опекунов, и так же ловко расправился с Гудиевым.
Концовка для «Спартака», впрочем, выдалась непростой из-за эпизода, в котором Максименко, страхуя в очередной раз провалившихся защитников, выбежал из штрафной и броском в ноги Шуманскому, словно матерый регбист, свалил форварда на газон. Судья Рафаэль Шафеев наградил голкипера красной карточкой, оставив спартаковцев в меньшинстве и заставив десять минут трудиться в поте лица, чтобы удержать отрыв. «Спартак» справился и выбрался на третье место в таблице. От «Зенита» и «Динамо» он отстает всего на два балла.