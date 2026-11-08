Команда Mercedes впервые с 2021 года выиграла Кубок конструкторов «Формулы-1»
Немецкая команда Mercedes досрочно стала победителем Кубка конструкторов чемпионата мира по автогонками в классе машин «Формула-1» сезона 2026 года. Это стало известно после Гран-при в Бразилии в Сан-Паулу. В последний раз Mercedes завоевывал титул в 2021 году.
Победитель Кубка конструкторов определяется Международной автомобильной федерацией (FIA) по сумме очков, которые принесли пилоты каждой команды во всех Гран-при и спринтах сезона. До конца чемпионата осталось провести три этапа Гран-при.
На соревнованиях в Бразилии гонщик Mercedes из Великобритании Джордж Рассел финишировал четвертым. Второй гонщик команды из Италии Кими Антонелли стал пятым. Mercedes набрала 652 очка. Ближайший конкурент — Ferrari, ее команда набрала 512 баллов. Третье место занимает Red Bull (415).
Победителем гонки в Сан-Паулу стал британский пилот McLaren Ландо Норрис. На второй и третьей строчках расположились пилоты Red Bull — нидерландец Макс Ферстаппен и француз Исак Хаджар.