Команда Mercedes впервые с 2021 года выиграла Кубок конструкторов «Формулы-1»

Немецкая команда Mercedes досрочно стала победителем Кубка конструкторов чемпионата мира по автогонками в классе машин «Формула-1» сезона 2026 года. Это стало известно после Гран-при в Бразилии в Сан-Паулу. В последний раз Mercedes завоевывал титул в 2021 году.