Рост реальных доходов жителей Удмуртии замедлится до 1,3—3,5% ежегодно
Средняя зарплата за три года вырастет почти до 120 тысяч рублей
Реальные доходы населения Удмуртии будут увеличиваться на 1,3—3,5% ежегодно в 2027—2029 годах. Такие данные содержатся в Прогнозе социально-экономического развития республики на ближайшие три года. Для сравнения, в 2025-м прирост составил 9%, в 2026-м ожидается на отметке 5%.
«Сохранение положительной динамики <...> в среднесрочном периоде обусловлено прогнозируемыми высокими темпами роста среднемесячной зарплаты»,— говорится в документе (есть у «Ъ-Удмуртия»).
Средняя зарплата по итогам 2026 года составит 92,3 тыс. руб. Это на 14,6% больше, чем годом ранее (без учета инфляции). По прогнозу, к 2029-му она вырастет до 117,7—119,3 тыс. руб.