Рост реальных доходов жителей Удмуртии замедлится до 1,3—3,5% ежегодно

Реальные доходы населения Удмуртии будут увеличиваться на 1,3—3,5% ежегодно в 2027—2029 годах. Такие данные содержатся в Прогнозе социально-экономического развития республики на ближайшие три года. Для сравнения, в 2025-м прирост составил 9%, в 2026-м ожидается на отметке 5%.