CNN: социальное жилье обрушилось при землетрясении в Венесуэле из-за дефектов
В Венесуэле 15 высотных жилых башен, построенных государством, обрушились во время землетрясений в июне из-за низкого качества строительства и допущенных нарушений. К такому выводу пришла CNN, проведя расследование и проанализировав видеозаписи и фотографии.
Речь идет о комплексах социального жилья в прибрежном городе Карабальеда, штат Ла-Гуайра. Как показал анализ CNN, в пяти комплексах арматурные хомуты были изогнуты под не соответствующим строительным нормам углом. В трех других обнаружена глубокая коррозия металлических опор. По оценке инженеров-экспертов, такие нарушения могли сделать башни более уязвимыми при сильных толчках.
Все башни возводились в рамках государственной программы бывшего в то время президентом Уго Чавеса. За строительство 3 млн домов за девять лет отвечало Управление по специальным планам и проектам (OPPPE). Комплексы строились ускоренными темпами, менее чем за год. Рабочие не сменялись по две-три смены в сутки, а контракты подрядчикам часто выдавались без конкурса. В соответствии со спутниковыми снимками в Карабальеде обрушилось 63% высотных зданий, построенных в рамках этой программы.
Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня с разницей около 40 секунд. Были полностью разрушены 190 зданий, еще 856 повреждены. Полный список погибших до сих пор не опубликован. По последним оценкам властей, их число превысило 6,4 тыс. человек. Как отмечает CNN, в это число вошли тысячи жителей социального жилья. В каждой башне было не менее 240 квартир.