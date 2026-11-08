CNN: социальное жилье обрушилось при землетрясении в Венесуэле из-за дефектов

Все башни возводились в рамках государственной программы бывшего в то время президентом Уго Чавеса. За строительство 3 млн домов за девять лет отвечало Управление по специальным планам и проектам (OPPPE). Комплексы строились ускоренными темпами, менее чем за год. Рабочие не сменялись по две-три смены в сутки, а контракты подрядчикам часто выдавались без конкурса. В соответствии со спутниковыми снимками в Карабальеде обрушилось 63% высотных зданий, построенных в рамках этой программы.