Оборот розничной торговли в Удмуртии вырос более чем на 8% в январе—сентябре
И превысил 400 млрд рублей
Оборот розничной торговли в Удмуртии составил 410,3 млрд руб. в январе—сентябре, что в сопоставимых ценах на 8,1% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Удмуртстат.
По пищевым продуктам, включая напитки, и табачным изделиям рост за указанный период составил 9,2%, до 209,5 млрд руб. По непродовольственным товарам — 6,9%, до 200,8 млрд руб.
Большую часть оборота, или 54,7%, обеспечили крупные организации. Доля ИП, работающих «вне рынка» (включает интернет-торговлю), составила 26,7%. Еще 16,2% обеспечили малые предприятия. Остальное — оборот на розничных рынках и ярмарках, самозанятых и субъектов среднего предпринимательства.
Оборот общепита в Удмуртии вырос за девять месяцев на 3,3%, до 29,6 млрд руб. По структуре 39% оборота обеспечили ИП, еще 38,3% — малые предприятия. Доля крупных организаций составила 10,5%, субъектов среднего предпринимательства — 9,7%. Замыкают перечень с 2,5% самозанятые.