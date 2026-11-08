Санду заявила о полном отказе Молдавии от российского газа
Молдавия больше не закупает российский газ, заявила президент республики Майя Санду. По ее словам, страна запустила линию электропередачи, которая соединила Молдавию с Румынией и энергосистемой Европы.
«Сегодня мы запустили линию электропередачи Вулканешты — Кишинев, соединившую Молдову с Румынией и европейской энергосистемой. Десятилетиями Москва использовала энергетику для шантажа. Этому пришел конец»,— написала госпожа Санду в соцсети X.
Президент добавила, что в планах у Молдавии построить еще две линии электропередачи в Румынию. Она поблагодарила всех, «кто воплотил это в жизнь».
В 2025 году Украина прекратила транзит российского газа по своей территории. Это привело к сокращению выработки на Молдавской ГРЭС в Приднестровье, поскольку газ использовался как источник энергии для производства электроэнергии. Станция обеспечивала 80% потребностей Молдавии в электричестве. Тогда республика полностью перешла на закупки у европейских поставщиков, но линии электропередачи периодически не выдерживали нагрузок. С августа газ для населения в Молдавии подорожал примерно на 80%.