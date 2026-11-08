Санду заявила о полном отказе Молдавии от российского газа

В 2025 году Украина прекратила транзит российского газа по своей территории. Это привело к сокращению выработки на Молдавской ГРЭС в Приднестровье, поскольку газ использовался как источник энергии для производства электроэнергии. Станция обеспечивала 80% потребностей Молдавии в электричестве. Тогда республика полностью перешла на закупки у европейских поставщиков, но линии электропередачи периодически не выдерживали нагрузок. С августа газ для населения в Молдавии подорожал примерно на 80%.