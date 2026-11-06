Более 500 млн рублей заложили на выборы в Удмуртии в проекте бюджета на 2027 год
Расходы на голосование вырастут почти на 67% по сравнению с 2026 годом
На проведение выборов в Удмуртии в 2027 году планируется направить 550,2 млн руб. из бюджета республики. Это на 67% больше, чем в 2026-м, когда проходили выборы в Госдуму и местные представительные органы. Это следует из проекта республиканского бюджета на ближайшие три года.
В 2027 году запланированы выборы главы Удмуртии и депутатов Госсовета республики. Обе избирательные кампании пройдут в сентябре.
В сентябре 2026 года в Удмуртии прошли выборы депутатов Госдумы. В двух одномандатных округах победили единороссы Андрей Исаев и Олег Гарин. По региональной группе «Единой России» в Удмуртии в нижнюю палату прошла бывший вице-спикер госсовета Татьяна Ишматова, по списку КПРФ — зампредседателя заксобрания пермского края Ксения Айтакова.