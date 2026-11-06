Более 500 млн рублей заложили на выборы в Удмуртии в проекте бюджета на 2027 год

На проведение выборов в Удмуртии в 2027 году планируется направить 550,2 млн руб. из бюджета республики. Это на 67% больше, чем в 2026-м, когда проходили выборы в Госдуму и местные представительные органы. Это следует из проекта республиканского бюджета на ближайшие три года.