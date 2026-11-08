Аракчи сообщил о паузе в контактах с США из-за выборов в Конгресс
В посреднических контактах США и Ирана наступила пауза из-за промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
«Уже несколько дней из-за этих результатов выборов не было поездок со стороны посредников, и нужно некоторое время, чтобы обстановка стала благоприятной для их возобновления»,— сказал господин Аракчи в комментарии IRIB.
США и Иран поддерживают контакт через посредников. Накануне Axios со ссылкой на источники писал, что контакты с иранской стороной вторую неделю ведет вице-президент США Джей Ди Вэнс при посредничестве Катара и Пакистана. Встречи направлены на достижение нового соглашения о прекращении огня и возобновление «ядерного диалога» с Тегераном.