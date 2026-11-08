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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Мир

Аракчи сообщил о паузе в контактах с США из-за выборов в Конгресс

В посреднических контактах США и Ирана наступила пауза из-за промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи

Александр Миридонов / Коммерсантъ

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«Уже несколько дней из-за этих результатов выборов не было поездок со стороны посредников, и нужно некоторое время, чтобы обстановка стала благоприятной для их возобновления»,— сказал господин Аракчи в комментарии IRIB.
США и Иран поддерживают контакт через посредников. Накануне Axios со ссылкой на источники писал, что контакты с иранской стороной вторую неделю ведет вице-президент США Джей Ди Вэнс при посредничестве Катара и Пакистана. Встречи направлены на достижение нового соглашения о прекращении огня и возобновление «ядерного диалога» с Тегераном.
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