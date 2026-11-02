Мэрия Ижевска объявила торги на обслуживание платных парковок за 50 млн рублей

Победителю предстоит следить за чистотой парковок, ремонтировать покрытие и элементы обустройства, а также обеспечивать безопасность движения. Зимой необходимо убирать снег и наледь, летом — подметать, мыть и поливать проезжую часть, косить траву и устранять дефекты.