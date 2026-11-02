Мэрия Ижевска объявила торги на обслуживание платных парковок за 50 млн рублей
Победителю предстоит чистить и ремонтировать машиноместа
АО «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» объявило конкурс на содержание платных парковок Ижевска в 2026–2027 годах. Начальная цена контракта составляет 50 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.
Победителю предстоит следить за чистотой парковок, ремонтировать покрытие и элементы обустройства, а также обеспечивать безопасность движения. Зимой необходимо убирать снег и наледь, летом — подметать, мыть и поливать проезжую часть, косить траву и устранять дефекты.
Работы будут выполнять по заявкам заказчика. На аварийные ситуации подрядчик должен реагировать незамедлительно, на устранение плановых замечаний, например мусора, отводятся сутки. Также предусмотрено круглосуточное дежурство диспетчеров и спецтехники.
Платные парковки в Ижевске работают с февраля 2023 года. Сейчас в городе оборудовано около 2,5 тыс. платных машиномест. За январь—сентябрь 2026 года они принесли городскому бюджету 175 млн руб. С 1 ноября стоимость часа парковки выросла с 35 до 45 руб.
Заявки на участие в конкурсе принимают до 18 ноября.