На программу самообложения выделят 800 млн рублей из бюджета Удмуртии
По программе к 1 рублю от местных жителей прибавляется 3 рубля из казны
800 млн руб. из бюджета Удмуртии направят на проекты самообложения граждан в 2027 году. Такие расходы предусмотрены в проекте республиканской казны на ближайшие три года.
Самообложение — это добровольные разовые платежи жителей на решение вопросов местного значения. На каждый рубль, внесенный гражданами, из бюджета республики выделяют три рубля. Также к финансированию могут подключаться муниципалитеты.
Общий объем финансирования по 997 проектам в 2026 году составил почти 1,1 млрд руб. В 2025-м было запущено 1189 проектов на 1,3 млрд руб.
В числе основных направлений проектов — ремонт дорог, благоустройство мест массового отдыха и общественных пространств, организация доступа к объектам физической культуры и спорта, развитие коммунальной инфраструктуры.