Трамп оценил сохранившиеся мощности Ирана по производству ракет и БПЛА
После ударов вооруженных сил США в Иране сохранились 10% объектов по производству ракет и еще 15% — по созданию беспилотников. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью CNN.
«Единственное, что они (власти Ирана.— “Ъ”) могут сделать, это сохранить примерно 10% производства — производить ракеты и беспилотники. Производство беспилотников составляет около 15%, потому что большая часть их заводов закрыта»,— сказал господин Трамп.
Американский президент заявил, что его администрация уже определила цели в Иране, по которым ВС США ударят в случае потенциального возобновления боевых действий. По словам Дональда Трампа, сейчас в ближневосточном регионе у США есть три авианосца и они «полностью готовы к бою».
Конфликт между США и Ираном начался 28 февраля. В июне стороны подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривавший прекращение боевых действий, но менее чем через месяц ситуация вновь обострилась. Последний раз Вашингтон и Тегеран обменивались ударами в начале сентября. Сейчас стороны ведут переговоры через посредников.