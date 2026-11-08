Трамп оценил сохранившиеся мощности Ирана по производству ракет и БПЛА

Американский президент заявил, что его администрация уже определила цели в Иране, по которым ВС США ударят в случае потенциального возобновления боевых действий. По словам Дональда Трампа, сейчас в ближневосточном регионе у США есть три авианосца и они «полностью готовы к бою».