Каждый пятый житель Ижевска не ожидает повышения зарплаты в 2027 году
На повышение рассчитывают 58% респондентов
58% жителей Ижевска надеются на повышение заработной платы в 2027 году, следует из опроса SuperJob. При этом 21% не ждут прибавки — из-за недавней индексации либо по другим причинам.
Отмечается, что мужчины надеются на рост зарплаты чаще женщин — 62% против 54%. Также ожидания разнятся в зависимости от возраста: чем моложе опрошенные, тем больше у них оптимизма в этом плане. Так, среди горожан в возрасте до 35 лет на прибавку рассчитывают 67% опрошенных, среди тех, кому 35—45 лет, — 61%. Из людей более старшего возраста прибавки ждут 46% респондентов.
Чаще пересмотра оклада ожидают опрошенные с зарплатой от 100 до 150 тыс. руб. — 68%. Чуть меньше ожидающих прибавки среди опрошенных с зарплатой свыше 150 тыс. руб. Среди тех, кто получает до 100 тыс. руб., лишь каждый второй рассчитывает на увеличение дохода.