Каждый пятый житель Ижевска не ожидает повышения зарплаты в 2027 году

Отмечается, что мужчины надеются на рост зарплаты чаще женщин — 62% против 54%. Также ожидания разнятся в зависимости от возраста: чем моложе опрошенные, тем больше у них оптимизма в этом плане. Так, среди горожан в возрасте до 35 лет на прибавку рассчитывают 67% опрошенных, среди тех, кому 35—45 лет, — 61%. Из людей более старшего возраста прибавки ждут 46% респондентов.