Промпроизводство Удмуртии увеличилось более чем на 7% в январе—сентябре

По группе обрабатывающих производств рост составил 17,8%. Производство прочих транспортных средств и оборудования выросло в 1,9 раза, компьютеров, электронных и оптических изделий — в 1,4 раза, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — на 12,1%.