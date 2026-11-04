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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Удмуртия

Промпроизводство Удмуртии увеличилось более чем на 7% в январе—сентябре

По группе обрабатывающих производств рост 17,8%
Объемы промпроизводства в Удмуртии выросли на 7,2% в январе—сентябре 2026 года относительно аналогичного периода 2025-го. Такие данные приводит Удмуртстат.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

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По группе обрабатывающих производств рост составил 17,8%. Производство прочих транспортных средств и оборудования выросло в 1,9 раза, компьютеров, электронных и оптических изделий — в 1,4 раза, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — на 12,1%.
При этом производство текстильных изделий упало в 2,4 раза, химической продукции — в 1,6 раза, резиновых и пластмассовых изделий — в 1,4 раза.
В добывающем секторе отмечается снижение на 5,1%, в энергетике, теплоснабжении и газоснабжении — на 8,8%. В отраслях водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений наблюдается рост на 0,8%.
В целом по РФ промпроизводство увеличилось на 0,2%. Удмуртия заняла по этому показателю второе место в ПФО, уступив только Башкирии (+7,4%). Спад промпроизводства зафиксировали в шести регионах округа.
Напомним, эксперты считают, что именно производство беспилотников является основным драйвером обрабатывающей промышленности республики. Удмуртию они называют одним из ключевых центров компетенций по беспилотным авиационным системам (БАС).
Подробнее об этом читайте в материале «БАСнословный рост».