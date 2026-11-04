Промпроизводство Удмуртии увеличилось более чем на 7% в январе—сентябре
По группе обрабатывающих производств рост 17,8%
Объемы промпроизводства в Удмуртии выросли на 7,2% в январе—сентябре 2026 года относительно аналогичного периода 2025-го. Такие данные приводит Удмуртстат.
По группе обрабатывающих производств рост составил 17,8%. Производство прочих транспортных средств и оборудования выросло в 1,9 раза, компьютеров, электронных и оптических изделий — в 1,4 раза, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — на 12,1%.
При этом производство текстильных изделий упало в 2,4 раза, химической продукции — в 1,6 раза, резиновых и пластмассовых изделий — в 1,4 раза.
В добывающем секторе отмечается снижение на 5,1%, в энергетике, теплоснабжении и газоснабжении — на 8,8%. В отраслях водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений наблюдается рост на 0,8%.
В целом по РФ промпроизводство увеличилось на 0,2%. Удмуртия заняла по этому показателю второе место в ПФО, уступив только Башкирии (+7,4%). Спад промпроизводства зафиксировали в шести регионах округа.
Напомним, эксперты считают, что именно производство беспилотников является основным драйвером обрабатывающей промышленности республики. Удмуртию они называют одним из ключевых центров компетенций по беспилотным авиационным системам (БАС).