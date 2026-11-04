Расходы на обслуживание госдолга Удмуртии вырастут на 700% в 2027 году
Сумма денежных обязательств республики достигнет 58,7 млрд рублей
Госдолг Удмуртии в 2027 году прогнозируется на отметке 58,7 млрд руб. Это на 37,9% больше, чем в 2026-м. Такие данные содержатся в проекте бюджета Удмуртии на ближайшие три года.
По проекту расходы на обслуживание госдолга вырастут более чем на 700% — с 259,8 млн руб. в 2026 году до 2 млрд руб. в 2027-м. Уровень долговой нагрузки на бюджет увеличится на 14 п. п. — до 46,5%.
Сейчас госдолг Удмуртии состоит только из бюджетных займов. В 2027 году планируется взять банковские кредиты на 12,6 млрд руб., что составит 21% всего госдолга республики. Остальные 79%, или 46,1 млрд руб., — бюджетные кредиты.
В 2028-2029 годах соотношение коммерческих и бюджетных кредитов составит 20/80%. Госдолг планируется на отметке 63,5—63,9 млрд руб.
Следует отметить, что в 2026 году госдолг Удмуртии уменьшился не менее чем на 10,5 млрд руб. по программе списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам (см. «Ъ-Удмуртия» от 9 сентября).
Напомним, доходы республики на 2027 год запланированы в размере 132,6 млрд руб., расходы — 148,7 млрд руб. Таким образом, дефицит составит 16,1 млрд руб. Его в большей части планируется перекрыть за счет коммерческих кредитов. Проект сформирован без учета целевых поступлений из федерального бюджета.